4 Design Days 2020: Mądra i elastyczna skorupa budynku daje mu trwałość

Solidność budowlana musi być połączona z myśleniem o maksymalnej elastyczności budynku. Wnętrza co jakiś czas zawsze wymagać będą ulepszeń, ponieważ na to wskazuje postęp technologiczny. - Aktualnie moja pracownia projektuje obiekt, którego inwestor już dzisiaj zakłada, że za 15 lat przeprowadzi w nim remont wnętrza, aby przystosować tę przestrzeń do zmienionych warunków. Jednak skorupa budynku musi być mądrze i elastycznie zaprojektowana, by wytrzymać o wiele więcej niż 15 lat – powiedział Robert Konieczny podczas sesji 4 Design Days „Ile żyje budynek? Architektura w erze gospodarki zrównoważonego rozwoju”.

Zdaniem architekta są budynki, które warto budować w sposób trwały, aby wytrzymywały jak najdłużej. Chodzi o mądrą architekturę, która ma służyć przez lata.

- Jednak są też takie obiekty, których trwałość jest zaplanowana na konkretny, krótki okres czasu i budowanie ich w sposób szczególnie solidny jest bezsensowne. Zużywamy wówczas niepotrzebnie energię na obiekty zaprogramowane na niedługie trwanie – zauważa Robert Konieczny, architekt, założyciel, KWK Promes.

Dodaje, że podstawowym pytaniem, jakie powinien sobie zadać każdy architekt na początku projektowania brzmi: Jak długo budynek ma szansę służyć społeczeństwu?

- Na ile to będzie mądra i elastyczna architektura, która ma szansę przeżyć swój czas. Postęp, z którym mamy do czynienia we współczesnym świecie ciężko przewidzieć. Nie wiemy, w jakim kierunku rozwinie się technologia. Architekt, który tworzy we współczesnym czasie, musi zastanowić się, czy warto tak duży nacisk kłaść na trwałość obiektu – tłumaczy Robert Konieczny.

Architekt przyznaje, że jego pracownia stara się projektować obiekty, które faktycznie wytrzymują długi okres czasu. – Jednak z tą solidnością budowlaną musi być połączone myślenie o maksymalnej elastyczności budynku. Wnętrza co jakiś czas zawsze wymagać będą zmian i ulepszeń, ponieważ na to wskazuje postęp technologiczny. Aktualnie moja pracownia projektuje obiekt, którego inwestor już dzisiaj zakłada, że za 15 lat przeprowadzi w nim remont wnętrza, aby przystosować tę przestrzeń do aktualnych warunków – opowiada Robert Konieczny.

Dodaje, że skorupa budynku musi być mądrze i elastycznie zaprojektowana, by wytrzymać o wiele więcej niż 15 lat.