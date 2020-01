4 Design Days: Anna Seitzberg o roli designu i projektantów w dzisiejszym świecie

Jako projektanci bezwzględnie powinniśmy dążyć do zrównoważonego rozwoju: edukować innych i cały czas zdobywać nową wiedzę - mówi Anna Seitzberg, Senior Interior Architect renomowanej pracowni Tillberg Design of Sweden, gość specjalny 4 Design Days 2020.

Tillberg Design of Sweden to firma projektująca wnętrza hoteli i restauracji, ale także luksusowych statków wycieczkowych. Jakie Pani widzi podobieństwa i różnice pomiędzy projektowaniem w tych różnych obszarach?

W zasadzie nie widzę żadnych różnic. Oczywiście każdy projekt musi być ukierunkowany na tożsamość marki i tak jak w przypadku hoteli, w przypadku statków także mamy rożne opowieści, różne marki, dostosowane do różnych narodowości, z różnymi wymaganiami dotyczącymi chociażby rozmiarów mebli. Na morzu obowiązują jednak ostrzejsze przepisy przeciwpożarowe i projektując ich wnętrza, musimy się zastanowić, gdzie statek będzie pływał - czy na Bahamach, Arktyce czy może w obu tych obszarach? Zdecydowanie priorytetowym tematem jest tu logistyka - jednoczesne serwowanie pożywienia tysiącom gości przy jednoczesnym przestrzeganiu surowych przepisów zdrowotnych jest dużym wyzwaniem także pod względem projektowym.

Czy może Pani zdradzić, jak Pani projektuje? W jaki sposób w Tillberg Design of Sweden przebiega ten proces?

Proces projektowania wnętrz zaczyna się zawsze od briefu od inwestora i ustaleniu określających go słów kluczowych. Ale zanim przystąpimy do samego projektowania, zaczynamy od planowania przestrzeni, dbając, aby maksymalnie zoptymalizować właśnie to, co nazywamy logistyką. Następnie pozwalamy na swobodny upust naszej kreatywności - wtedy przychodzi czas na szczegółowe szkice, storytelling, tworzenie moodboardów i renderów, aby klient mógł wizualizować nasze pomysły. Dużym wsparciem są nasze wewnętrzne "zespoły doradcze", które dokonują przeglądu naszych projektów przed ich wydaniem, aby upewnić się, że mają one jakość Tillberg Design of Sweden.

Po zatwierdzeniu przez klienta projektu powstaje przejrzysty pakiet rysunkowy i specyfikacje materiałowe, często z kastomizowanymi projektami dywanów, mebli, a nawet tkanin. Istotne jest, aby cały czas trwania każdego projektu być zaangażowanym w jego realizację, a także aby na miejscu sprawdzać i śledzić jego przebieg. Bardzo istotnym elementem jest też współpraca i dobra komunikacja z innymi konsultantami, architektem i wykonawcą, do naszych zadań należy także upewnienie się, że nie przekraczamy założonego budżetu. Nasze usługi możemy dodatkowo poszerzyć o branding i grafikę.

Jak określiłaby Pani rolę designu i projektantów w dzisiejszym świecie?

Projektant wnętrz musi mieć wiedzę na temat tak wielu różnych rzeczy! Jesteśmy jak dyrygenci, którzy łączą najlepsze, najpiękniejsze produkty w całość, która spotyka się z aprobatą publiczności. Musimy starać się patrzeć w przyszłość, ponieważ między fazą projektową a gotowym projektem zawsze upływa sporo czasu. Musimy też mieć świadomość nie tylko trendów, ale i ludzkich zachowań. Powinniśmy wziąć pod uwagę szybkie tempo digitalizacji i postępu technologicznego. A także bezwzględnie musimy dążyć do zrównoważonego rozwoju - edukować innych i cały czas zdobywać nową wiedzę.