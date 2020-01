4 Design Days: Tak dziś projektuje się biura!

Jeszcze nigdy w Polsce tak wielkiej uwagi nie przywiązywano do designu przestrzeni biurowych. W nowe biura inwestują wszyscy – od największych korporacji jak Microsoft, Nordea czy L'Oréal po małe, lokalne firmy jak Cowork Zakopane. To już prawdziwy boom! - Zdecydowała o tym przede wszystkim zmiana sposobu pracy w większości organizacji, spowodowana korzystaniem z urządzeń mobilnych i - co się z tym wiążę - odejściem od standardowych biurek – uważa architekt Bartosz Trzop, prelegent 4 Design Days 2020.

Co to oznacza w praktyce? Głównie to, że przy biurku nie spędzamy już więcej niż 3-4 godziny dziennie. Resztę czasu poświęcamy na mniej lub bardziej formalne spotkania, tzw. „calle” czy pracę kreatywną w dostosowanych do tego specjalnie przestrzeniach. - Biura muszą być dużo bardziej elastyczne i mobilne. Wymagają radykalnych zmian powierzchni i odmiennego sposobu projektowania – wyjaśnia Bartosz Trzop, architekt, prezes zarządu, Trzop Architekci.

Co jest zatem modne, a co passe? Jak chce pracować dzisiejsze pokolenie? Danuta Barańska, dyrektor kreatywna Tétris, odpowiada wprost. - Jeśli ktoś ma ochotę przychodzić do pracy w jeansach i w ciągu dnia poleżeć na leżaku, to proszę bardzo – mówiła w wywiadzie dla Property Magazine. Jej wystąpienia będzie można posłuchać podczas 4 Design Days 2020.

Open space czy gabinety - na co postawić? Ekspertka podkreśla, że trwa "rywalizacja" powierzchni typu open space z gabinetami w biurach. Zdaniem Danuty Barańskiej otwarte biura zawsze były problematyczne, ponieważ dominowało przywiązanie do struktury gabinetowej. - Tymczasem młodsze pokolenia są bardziej skłonne do desk-sharingu, więc być może problem polega na zarządzaniu zmianą - tłumaczy.

Danuta Barańska podkreśla, że gabinety są bardziej ograniczające, zdefiniowane. - Jednak wachlarz możliwości jest bardzo szeroki: mogą przyjąć formę bardziej formalnych miejsc do siedzenia, ale też nie boimy się leżaków czy huśtawek. Dzisiaj trendem jest human oriented office, czyli stawianie mocnego akcentu na dobre samopoczucie pracownika - mówi.

Na rynku projektowania przestrzeni biurowych wiele się dzieje, ale wciąż jest niesamowicie dużo do zrobienia. - Ten, kto wymyśli, jak zmienić open space w gabinety bez większej ingerencji w budowlankę, ten wygra. W latach 90. mieliśmy już systemowe ściany na rynku, więc może nadszedł czas na ich udoskonalony powrót? - uważa Danuta Barańska.

Jedno jest pewne. Pracodawcy coraz bardziej dbają się o pracowników, a to przekłada się na wygląd biura i różne udogodnienia. - To oznacza wprowadzanie np. personalizacji wysokości biurek, barwy oświetlenia, czy możliwość wyboru wykończenia mebli – mówi Piotr Kalinowski, CEO, MIXD. Jak dodaje, ważnym aspektem jest projektowanie miejsc pracy pod dynamiczne łączenie i przemieszczanie się zespołów pracujących w metodologii „agile”.

Polem do popisu dla projektantów są miejsca wspólne. Trendem jest zapewnienie pozytywnej, inspirującej przestrzeni, bardziej przypominającej kawiarnię, angażującej i umożliwiającej kontakt oraz integrację pracowników. - Każda złotówka zainwestowana w komfort pracownika i jego elastyczność zwraca się w realizowanych projektach – podsumowuje Piotr Kalinowski.