4 Design Days: Używajmy "mądrych i odpowiedzialnych" surowców

Nie jesteśmy w stanie pozbyć się konsumpcjonizmu branżowego, szczególnie we wnętrzach komercyjnych i publicznych. One nie przestaną się zmieniać. Biura będą się przeprowadzać, a sklepy rewitalizować swoje koncepty. Jednak to od nas i od architektów zależy, jakie materiały zostaną użyte – powiedział Bartosz Chmielewski, CEO Zero Waste Design podczas sesji 4 Design Days 2020 i sesji „Projektowanie, które wyraża sprzeciw jednorazowości”.

Jeżeli zaczniemy używać materiałów pochodzących z recyklingu, łatwiej będzie zapanować nad konsumpcjonizmem. – My, jako świat, przez ostatnie sto lat wyprodukowaliśmy już wszystko. Mamy mnóstwo używanych metali i plastiku, który możemy poddać ponownemu recyklingowi. Używajmy zatem materiałów, które są mądre, produkowanych przez odpowiedzialnych producentów, czyli myślących o tym, jak świat będzie wyglądał za 10 czy 30 lat. Jeżeli nadal będziemy używać jednorazowych produktów i udawać, że nic się nie dzieje, to stoczymy się po równi pochyłej – zaznaczył Bartosz Chmielewski.

Ekspert podkreślił, że cała zabawa polega na tym, aby rzeczy używać jeszcze raz, ale nie jesteśmy w stanie pozbyć się konsumpcjonizmu branżowego - szczególnie jeżeli mówimy o wnętrzach komercyjnych, publicznych.

- One nie przestaną się zmieniać. Biura będą się przeprowadzać, a sklepy rewitalizować swoje koncepty. Jednak to od nas i od architektów zależy jakie materiały zostaną użyte – twierdzi Bartosz Chmielewski.

Prezes i założyciel Zero Waste Design dodał, że w Europie wciąż obowiązuje mnóstwo sprzecznych przepisów. – Z jednej strony wszyscy chcą być ekologiczni, jest wiele oddolnych inicjatyw, które są wspaniałe. Ale brakuje rozwiązań systemowych, czy to ze strony Parlamentu Europejskiego lub rządu polskiego. Używanie pewnych materiałów powinno być ograniczane. Skoro nie ma ustawodawstwa, to sami się tym zajmijmy. Używajmy mądrych i odpowiedzialnych surowców – zaapelował Bartosz Chmielewski.