4Buildings: Certyfikaty podnoszą nam poprzeczkę

Od trendu certyfikacji nikt nie ucieknie, bo dziś już nie da się budować nieekologicznie. Przez ostatnie 10 lat rynek nieruchomości w Polsce zrobił niesamowity postęp w obszarze certyfikacji. Aż 755 budynków uzyskało tzw. "zielony certyfikat". Na ile ilość certyfikatów przekłada się na jakość? Dlaczego jeszcze słychać opinie, że certyfikaty ekologiczne budynków to głównie marketing? Czy budynki zielone są droższe o tych standardowych? I kiedy certyfikacja zadomowi się w projektach publicznych? O tym rozmawiali paneliści sesji "To nie wybór – to konieczność? Wszystko o zielonych certyfikatach" w trakcie 4Buildings.

W Polsce pierwsza certyfikacja budynku w systemie BREEAM i w systemie LEED miała miejsce w 2010 r. Jeszcze kilka lat temu trudno było namówić inwestorów działających na rynku nieruchomości do zastosowania "zielonych" technologii. Dziś panuje wręcz boom na certyfikację. Z raportu Polskiego Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego wynika, że obecnie 755 budynków uzyskało tzw. "zielony certyfikat". Wydaje się, że to imponujący wynik, biorąc pod uwagę, że ten trend jest u nas stosunkowo nowy. Polska, pod względem ilości budynków certyfikowanych, na tle innych krajów wypada bardzo dobrze - jesteśmy w czołówce europejskiej. Przez ostatnie 10 lat rynek nieruchomości w Polsce zrobił niesamowity postęp w obszarze certyfikacji. Jak się zmieniły, dzięki certyfikacji polskie nieruchomości? Na ile też ilość certyfikatów przekłada się na jakość?

Jak zauważają paneliści statystyki dot. certyfikowanych budynków w Polsce wyraźnie pokazują, że ilość certyfikowanych budynków przekłada się na jakość. Certyfikowane obiekty w Polsce osiągają bardzo dużo ocen na wysokim poziomie. - Dobrze zaprojektowane budynki nie mają problemów z uzyskaniem certyfikatu na dobrym poziomie - zaznacza architekt Błażej Szymczyński.

Certyfikaty podnoszą poprzeczkę

Od trendu certyfikacji nikt już nie ucieknie. - Systemy certyfikacji stworzyły standard budownictwa komercyjnego. Ponad 5 mln mkw. to dziś obiekty certyfikowane. Zaś budynki biurowe wybudowane w przeciągu ostatnich 2 czy 3 lat są zapewne w 95 do 98 proc. certyfikowane. Takie oczekiwania mają dziś klienci rynku biurowego, a zaraz będą je mieli goście hotelowi i mieszkańcy osiedli - uważa Michał Wojciechowski, Project Manager Business Garden Poznań, Vastint Polska.

Certyfikaty podnoszą wszystkim poprzeczkę. - Zachęcają też do robienia czegoś więcej niż wymagają od nas tego standardy i przepisy. Same certyfikaty też ewaluują, bo przecież wychodzą nowe wersje systemów, a tym samym poprzeczka ustawiona jest coraz wyżej. Można też zauważyć rywalizację między deweloperami, którzy chcą osiągać lepsze wyniki: po pierwsze od swoich poprzednich, a po drugie od konkurencji - zauważa Marcin Gawroński, Green Building Department Director, Sweco Consulting.

Dzięki obecności "zielonych certyfikatów" na polskim rynku, pewne rozwiązania stały się standardem. - Nawet takie prozaiczne elementy jak infrastruktura dla rowerzystów - o których już nie trzeba wspominać, bo się je z założenia projektuje - podkreśla Marcin Gawroński. Sporo jest też nowych rozwiązań, które można potraktować jako kolejne wyzwania. - W nowych schematach oceny pojawiają się mniej powszechne zagadnienia np. systemy trigeneracji - aby je spełnić, deweloper musi się trochę bardziej postarać. Sądzę, że za kilka lat też mogą spowszednieć - uważa. Zdaniem eksperta polski rynek nieruchomości czeka również na rozwiązania, które jeszcze na dobre się nie zadomowiły takie jak np. systemy toalet próżniowych.