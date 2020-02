Aaron Betsky: Budynki niczym więzienia. Czas to zmienić

Większość współczesnych budynków to "więzienia", które izolują nas od ludzi i środowiska naturalnego. Czas to zmienić - uważa Aaron Betsky, krytyk architektury, pisarz, gwiazda V edycji 4 Design Days i zdobywca nagrody specjalnej Property Design Awards.

- Myślę, że większość istniejących budynków to więzienia, które trzymają nas w zamknięciu i izolują nas od innych ludzi i naturalnego środowiska. Powinniśmy je łamać, otwierać. Frank Lloyd Wright, założyciel szkoły, w której obecnie wykładam, mówił o otwieraniu pudełek i o rozwijaniu budynku z otaczającego go krajobrazu. Myślę, że jest to zagadnienie, któremu w dalszym ciągu powinniśmy poświęcać uwagę - przekonywał Aaron Betsky, uznany krytyk architektury i pisarz.

- Uważam również, że mamy obecnie aż nadmiar budynków i, że powinniśmy - zamiast tworzyć więcej nowych budowli - otwierać, znajdować nowe zastosowania, nadawać nowe formy dla tych już istniejących. Obejmuje to także wspominaną przeze mnie ideę "unbuilding" - zauważał.

- Wreszcie, myślę, że piękno budynków jest zbyt często ukryte. Koncepcja "otwierania budynków" pochodzi od artysty Gordona Matta-Clarka, który w latach 60 i 70 ubiegłego wieku wycinał otwory w budynkach, odsłaniając tym samym ich wewnętrzne struktury i przestrzenie. Jeżeli zrobimy to samo co on, myślę, że odnajdziemy wiele piękna i nowych możliwości drzemiących w naszych budynkach - konkludował gość specjalny V edycji 4 Design Days.