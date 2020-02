Aaron Betsky o przyszłości współczesnej architektury

Aaron Betsky to uznany na całym świecie krytyk architektury i pisarz. Jako gość specjalny 4 Design Days wygłosił w Katowicach wykład, w którym mówił o błędach współczesnej architektury, wyzwaniach, przed jakimi stoją współcześni architekci i krokach, jakie powinni podejmować.

Architektura to nie budynki

Aaron Betsky rozpoczął swoje wystąpienie od pytania: - Co możemy zrobić w architekturze poza stawianiem budynków, które są ciężkie, nieporęczne, a przy tym drogie, nie wspominając o tym, że marnotrawiące zasoby? – zastanawiał się znany krytyk architektury, który w swoim wykładzie na 4 Design Days zachęcał do postrzegania architektury przez pryzmat szerszy niż tylko budowa nowych budynków. – Od dłuższego czasu postuluję o architekturę, która wykracza poza budowę budynków. Wiele osób czuje się zdezorientowana, kiedy słyszy to stwierdzenie. Czy architektura i budowa nie są tym samym? Otóż ja mówię, że nie są.

– Budowa oznacza powstawanie nowego budynku, budynek to obiekt, w którym się znajdujemy (Aaron Betsky używa tutaj słowa „building”, które w języku angielskim oznacza zarówno budowę, jak i budynek – dop. redakcja). Architektura to wszystko, co dotyczy budynków i ich budowy. To sposób, w jaki myślimy o budynkach, jak je rysujemy, jak je przedstawiamy – wymieniał. – Istnieje wiele sposobów, dzięki którym można wykreować architekturę, wykraczającą poza i wyprzedzającą same budynki. Myślę, że jest to potrzebne, gdyż w ogromnym stopniu powstające obecnie budynki determinuje nie architektura, ale zbiory różnych kodów: kodeksów budowlanych, kodów bezpieczeństwa, kodów ekonomicznych, a nawet kodów komputerowych. To wszystko w ogromnym stopniu określa wygląd dzisiejszych budynków – wyliczał Betsky. – A przede wszystkim, tym co powinno definiować budynki jest konieczność stworzenia ich w taki sposób, aby nie przyczyniały się do niszczenia naszej planety. Jest to prawie niemożliwe, ponieważ prawdziwie zeroemisyjne budynki nie istnieją – dodawał.

Idealny budynek nie istnieje

Aaron Betsky przekonywał również, że nie istnieją także budynki idealne, powołując się na przykład z życia: cylindryczny budynek siedziby firmy Apple zaprojektowany przez Normana Fostera. Jeszcze przed zakończeniem jego budowy, część z funkcji musiała zostać umieszczona w typowym budynku biurowym usytuowanym nieopodal imponującej konstrukcji. – Stworzenie idealnego budynku jest niemożliwe. Zmieniają się nasze potrzeby, rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Próba stworzenia perfekcji nie ma po prostu sensu – argumentował Betsky.

– U podstaw tego wszystkiego, o czym mówimy jest jedno wielkie pytanie: „Gdzie jesteśmy, kiedy jesteśmy absolutnie nigdzie i jednocześnie wszędzie?” – pytał nieco filozoficznie gość specjalny 4 Design Days. – Połączone globalne społeczeństwo i gospodarka, w których pracujemy, mieszkamy i bawimy się, oznaczają jednocześnie, że musimy się zmierzyć z niewiarygodnie szybkim przepływem ludzi, towarów i informacji, a także stałym rozkładem wszelkich struktur: korporacyjnych, rządowych, rodzinnych, żyjąc w tym całkowicie płynnym środowisku – zauważał.