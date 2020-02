Akcja #ArchitekcidlaKlimatu ruszy z nowym projektem

Architekci dla Klimatu będą mieć swoją stronę internetową. Zaprezentują się na niej pracownie zaangażowane w projektowanie proklimatyczne. Pojawią się również projekty, które mogą służyć za modelowy przykład zrównoważonej architektury.

Każda zmiana systemowa potrzebuje czasu i... reklamy, najlepiej w mediach społecznościowych. Stąd akcja #ArchitekcidlaKlimatu. To inicjatywa Koła Architektury Zrównoważonej Oddziału Warszawskiego SARP.

– Uznaliśmy, że należy wyprowadzić z niszy zagadnienia zrównoważonego budownictwa i je spopularyzować. Stąd facebookowy ruch fotografowania się z napisem #ArchitekcidlaKlimatu. Na całym świecie podobne akcje są organizowane przez architektów – tłumaczy Justyna Biernacka, koordynatorka przedsięwzięcia, architektka i współzałożycielka firmy doradczej Materiality.

Merytorycznym fundamentem kampanii jest deklaracja, której tekst wpisuje się w założenia paktu urbanistyczno-architektonicznego ogłoszonego przez SARP podczas COP24 w Katowicach.

– Zależało nam też na przypomnieniu, jak odpowiedzialną rolę pełni architekt w procesie budowlanym. Jest nie tylko wykonawcą dokumentacji projektowej, ale także doradcą, rozumiejącym szeroko oddziaływanie budynku na otoczenie przyrodnicze i społeczne. Chcielibyśmy, żeby kampania była impulsem dla architektów, by pogłębiali swoją wiedzę na ten temat. Przyda się w kontaktach z inwestorami, którzy są coraz bardziej świadomi ekologicznie i wręcz zabiegają o to, by ich obiekty były zrównoważone, a więc oczekują gotowych rozwiązań – wyjaśnia Justyna Biernacka.

Kampania jest skierowana do środowiska architektów, ale budownictwo angażuje wiele zawodów, więc wszystkie profesje są mile widziane. Do tej pory deklarację podpisało około 100 osób.

Akcja rozpoczęła się na przełomie września i października 2019 r. Początkowo była zaplanowana na miesiąc, jednak rosnące zainteresowanie ze strony środowiska architektów sprawiło, że podpisy i deklaracje będą zbierane dalej.

– Uznaliśmy, że to sygnał do tego, by akcję pogłębić. Zamierzamy w tym roku uruchomić stronę internetową Architektów dla Klimatu, na której będziemy prezentować pracownie zaangażowane w projektowanie proklimatyczne, a także prezentować na niej projekty, które mogą służyć za modelowy przykład zrównoważonej architektury. Zależy nam przede wszystkim na promocji polskich pracowni, żeby ukrócić pojawiające się czasem w naszym środowisku uwagi typu: „W Holandii mogą tak budować, ale u nas się nie da" – wyjaśnia Justyna Biernacka.

Na stronie z pewnością znajdzie się Park Wodny w Tychach autorstwa TK Holding, który jest najbardziej energooszczędnym aquaparkiem na świecie. Samowystarczalność energetyczną zapewniają mu dwa układy kogeneracyjne zasilane biogazem z tyskiej oczyszczalni.

Bardzo ciekawym budynkiem jest też zaprojektowany dla Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej przez pracownię XYZ Architekci dom w Jankowicach w gminie Ożarów. Powstał m.in. z cegły pochodzącej z dwustuletniego młyna oraz desek z rozebranych w okolicy starych stodół, a podczas budowy nie ucierpiało ani jedno drzewo.