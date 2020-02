Architektura kurortowa pozbywa się gargameli

Jakość planów zagospodarowania kuleje. Poza tym miasta kierują się często jedynie kryterium ceny. Brakuje też edukacji estetycznej i architektonicznej. Samorządy nie rozumieją, że mają tylko tworzyć warunki dla architektów oraz inwestorów i bez odpowiednich kompetencji ingerują w kształt projektów – mówi Jan Wróblewski, członek zarządu holdingu Zdrojowa Invest. Mimo tych problemów, polskie kurorty pozbywają się tzw. gargameli i szpecących budek.

REKLAMA

Dlaczego współpraca inwestorów hoteli kurortowych z samorządami bywa szorstka?

- Mam wrażenie, że to nie dotyczy tylko kurortów, ale wszystkich miejscowości, które się dynamicznie rozwijają. Mamy do czynienia z drugim boomem na rynku nieruchomości. Zainteresowanie inwestorów różnymi projektami jest tak duże, że samorządy, w tym także kurorty, przestały dostrzegać jak dużą wartość mają inwestorzy dla nich. To jest zła droga – przyznaje Jan Wróblewski, członek zarządu holdingu Zdrojowa Invest.

Dotyczy to także architektury hoteli kurortowych. Czy to wynika z tego, że urbanistyka w samorządach kuleje?

- Częściowo tak. Jakość planów zagospodarowania kuleje, poza tym miasta kierują się często jedynie kryterium ceny. Brakuje też edukacji estetycznej i architektonicznej. Samorządy czasem mylą swoją rolę i nie rozumieją, że mają tylko tworzyć warunki dla architektów oraz inwestorów. Bez odpowiednich kompetencji ingerują w kształt projektów – uważa Jan Wróblewski.

Czy mimo tych problemów polskie kurorty pięknieją i pozbywają się gargameli i obskurnych budek?

- Generalnie tak. Jednak to zadanie dla samorządów i urbanistów bardziej niż dla architektów i inwestorów, którzy już są w XXI wieku – tłumaczy Jan Wróblewski.