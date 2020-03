Architektura musi wyjść poza chwytliwe slogany

Architektura w nadchodzącym dziesięcioleciu musi uwzględnić szerszą perspektywę, oferując holistyczne podejście i wychodząc poza chwytliwe slogany. Architekci powinni przykładać wagę nie tylko do projektowania bardziej wydajnych budynków, mogących produkować prąd, lecz przede wszystkim myśleć o tym, jak długo taki budynek będzie służył i co się z nim stanie w przyszłości - uważa Tomasz Pniewski, architekt i analityk pracowni Kuryłowicz & Associates Architecture Studio.

Szybciej, taniej, lepiej – istnieje powszechne przekonanie, że architektura jest tą dziedziną przemysłu budowlanego, która zaoferuje wizję jaśniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości. Dominujące pomysły architektoniczne w ostatnich dekadach więcej miały wspólnego z utopiami niż konkretnymi realizacjami, czerpiąc inspirację z pojawiających się wyidealizowanych teorii.

Spośród wielu zagadnień, które zdominowały rozmowy o współczesnej architekturze, takich jak gospodarka obiegowa, budownictwo modułowe, prefabrykacja oraz pojęć: od kołyski do kołyski (Cradle to Cradle), BiodiverCity czy One Planet Living, szczególnego znaczenia nabiera koncepcja otwartych budynków (Open Building), która zdaje się być odpowiedzią na wiele współczesnych wyzwań, zwłaszcza tych związanych z cyklem życia budynków.

Architektura musi nadążać za życiem

Koncepcja otwartego budynku opracowana została w 1961 r. przez architekta, edukatora i teoretyka Johna Habrakena. Termin „otwarty budynek”, znany również pod pojęciem otwartej architektury, otwartych systemów czy superloftów, oznacza takie podejście do projektowania budynków, które zakłada potencjalną konieczność ich zmiany lub adaptacji w trakcie cyklu ich życia, by dotrzymać kroku postępującym zmianom społecznym lub technologicznym.

Otwarte budynki łączą solidną i odporną ramę konstrukcyjną zwaną nośną lub wsporczą z pozostałymi systemami, które nadają się do ponownego użycia, tzn. są odnawialne lub mogą być odzyskiwane i zostały zaprojektowane z myślą o demontażu, np. elewacje, ściany wewnętrzne, umeblowanie oraz urządzenia techniczne. Dzięki temu schematy aranżacji i plany można w łatwy sposób dostosowywać do indywidualnych potrzeb oraz modyfikować, jednocześnie zapobiegając marnowaniu zasobów naturalnych.

Pionierem ruchu otwartych budynków i zwolennikiem idei szerzonych przez Habranekena jest niderlandzki architekt Marc Koehler. Zauważył on, że skoro biurowce z częścią centralną, szerokimi pionami i sprawnym szkieletem konstrukcyjnym są bardziej wydajne, to również budynki mieszkalne mogłyby być budowane w podobny sposób. Dzięki temu obiekty mogą zmieniać się wraz z potrzebami mieszkańców, oferując przestrzeń zarówno do życia, jak i pracy.

W teorii wiele zabytkowych i przemysłowych budynków sprzed wojny można określić mianem otwartych, ponieważ na przestrzeni dziesięcioleci ich zagospodarowanie ulegało zmianie. Było to możliwe dzięki ich parametrom, takim jak: wysokie stropy, duże okna, walorom estetycznym, detalom z cegły lub specjalnie przygotowanym elementom stalowym, które uprzyjemniają życie i przyczyniają się do lepszego samopoczucia mieszkańców poruszających się w przestrzeni miejskiej.