Architektura staje się coraz bardziej eko! Poznaj TOP 5 ekologicznych trendów w budownictwie

Budynków nie tworzy się już tylko z myślą o potrzebach ludzi, ale też o Ziemi. Okazuje się, że dbałość o dobro i wygodę użytkowników obiektów potrafi doskonale iść w parze z troską o stan naszej planety. Taka kombinacja potrzeb wyraźnie pobudza wyobraźnię twórców, napędza innowacyjność, pozwala kreować nowe, rewolucyjne rozwiązania. Zaczynają się one już zadamawiać w naszych mieszkaniach, biurach, restauracjach, przedszkolach czy urzędach.

O nastawieniu na ekologię w budownictwie od jakiegoś czasu jest coraz głośniej, ale w 2020 roku ten trend absolutnie zawładnie architekturą. Powodem są nie tylko zaostrzające się przepisy dotyczące energooszczędności budynków (od stycznia 2021 roku wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie będzie mógł przekraczać 70 kWh/mkw/rok), ale rzeczywiste potrzeby. W zdrowym, przyjaznym naturze otoczeniu ludziom żyje się lepiej. Stąd coraz odważniejsze pomysły związane z eko budownictwem. Przedstawiamy kierunki, w których w 2020 roku będzie rozwijać się architektura.

Z gotowych elementów

Budynki szkieletowe, prefabrykowane i modułowe cieszą się coraz większą popularnością. Są tanie w stworzeniu, mają lekkie konstrukcje, dzięki zadbaniu o szczelność struktury i montażowi wentylacji mechanicznej z rekuperacją mogą osiągnąć standard pasywny, zużywając na ogrzewanie mniej niż 15 kWh/mkw rok. O coraz większym zainteresowaniu budownictwem prefabrykowanym, do którego elementy oferuje między innymi firma Prefab, decyduje też fakt, że z zewnątrz można nadać takim obiektom dowolną formę, dopasowując je do własnego gustu. Tworzenie budynków z gotowych elementów pozwala ominąć też etap pracy w chaosie budowy i kolejny, równie nieprzyjemny – sprzątania posesji.

Internet rzeczy w służbie człowiekowi i naturze

Rozwój technologii sprawia, że nie tylko żyjemy w obiektach, ale też zaczynamy z nimi współpracować – dla naszej wygody i z troską o środowisko. Zgromadzone w naszym telefonie aplikacje pozwalają nam sterować różnymi systemami w budynku nawet, gdy znajdujemy się poza nim. Na przykład możemy zgasić światło lub wyłączyć ogrzewanie, jeśli zapomnieliśmy to zrobić przed wyjściem albo zamknąć okna, kiedy rozpęta się burza. Automatyzacja otwiera przed nami nowe sposoby na oszczędzanie energii.

Biophilia, czyli coraz bardziej zielono

Rośliny, które oczyszczają powietrze, uspokajają, są miłe dla oczu, zajmują we wnętrzach nowe terytoria. Zgodnie z najnowszym trendem im więcej ich znajduje się w domu, tym lepiej. Tymczasem sama architektura próbuje połączyć ludzi z naturą. Dzieje się to na przykład poprzez zapewnienie we wnętrzach maksymalnego dostępu do światła słonecznego. Sprzyja to unormowaniu cyklu dobowego, a w konsekwencji dodaje energii, poprawia zdolności umysłowe i samopoczucie. Zgodnie ze standardem Multi Comfort Saint-Gobain domy, biura i szkoły buduje się więc tak, by między innymi poprzez wielkość i rodzaj przeszkleń oraz orientację budynków względem stron świata zagwarantować ludziom prawidłową równowagę między światłem dziennym i sztucznym.