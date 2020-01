Architektura tych hoteli zachwyca. Który projekt zdobędzie główną nagrodę?

Hampton by Hilton Kalisz (Antczak Investments/ MODOarchitektura), Radisson Blu Hotel & Residences Zakopane (Polonia Tatry/ OP Architekten), Puro Hotel Warszawa (Puro Hotels/ JEMS Architekci), Gwiazda Morza Resort SPA & Sport (GM Invest/ Iliard Architecture & Project) i Motel One Warszawa-Chopin (Strabag Real Estate/Kikowski Architekci) - to wielka piątka nominowanych w kategorii "Bryła: Hotel" w konkursie Property Design Awards 2020.

Konkurs Property Design Awards organizowany jest w ramach 4 Design Days – największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa (MCK i Spodek w Katowicach, 6-9 lutego). Ma za zadanie nagrodzić najlepsze komercyjne i publiczne projekty zrealizowane w Polsce do końca 2019 roku.

Poznajcie piątkę nominowanych realizacji w kategorii "Bryła: Hotel".

Hampton by Hilton Kalisz (Antczak Investments/ MODOarchitektura)

Kaliski Hampton by Hilton zlokalizowano na terenie zrewitalizowanej fabryki pianin i fortepianów Calisia, która przez ponad 130 lat prężnie działała w mieście. W 2015 roku wpisanym do rejestru zabytków budynkiem dawnej fabryki, zainteresował się kaliski przedsiębiorca i deweloper, Marcin Antczak, który postanowił wykorzystać potencjał obiektu z tak bogatą historią. - Chcieliśmy stworzyć obiekt podkreślający dziedzictwo miejsca, a jednocześnie otwarty na mieszkańców - podkreśla Marcin Antczak z Antczak Investments.

Zajmujący blisko 6 tys. mkw. pow. Hampton by Hilton Kalisz zlokalizowano w przylegającym do zabytkowej części fabryki budynku. Pomimo, że hotel mieści się w zupełnie nowym obiekcie to zadbano by jego forma i charakter wpisały się w lokalny krajobraz i atmosferę miejsca. Autorem koncepcji architektonicznej jest pracownia MODOarchitektura z Poznania. Architekci nawiązali bryłą do historycznego zespołu budynków fabrycznych m.in. poprzez odpowiednie proporcje, wielkość otworów okiennych oraz rytm podziałów na elewacji. Budynek zyskał nowoczesnego wyrazu dzięki współczesnym materiałom elewacyjnym. Dociekliwi obserwatorzy w wyglądzie fasady dopatrują się również nawiązania do klawiatury fortepianu.

Gwiazda Morza Resort SPA & Sport (GM Invest/ Iliard Architecture & Project)

Kompleks hotelowy Gwiazda Morza położony jest u nasady Półwyspu Helskiego w Hallerowie, dzielnicy Władysławowa, historycznym, przedwojennym kąpielisku. - Władysławowo jest miastem, które cały czas się ewoluuje, rozwija się i rozbudowuje. Ulica Hryniewieckiego, przy której powstał Hotel Gwiazda Morza również przeszła modernizację. Urbanistycznie hotel tworzy kompleks trzech budynków przy ruchliwej nadmorskiej ulicy, wokół której z pewnością w niedalekiej przyszłości powstaną podobne obiekty. Obiekt ten podnosi jakość przestrzeni, przy której się znajduje, a swoją estetyką i materiałami koresponduje bezpośrednio z otaczającą go przyrodą - mówi Łukasz Koziana, architekt, założyciel Iliard Architecture & Project Management.

Puro Hotel Warszawa (Puro Hotels/ JEMS Architekci)

Hotel Puro położony jest w ścisłym centrum miasta, przy niewielkiej ulicy, która zachowała kameralny charakter. Ulica Widok, ukryta od zgiełku miasta, łączy handlowe centrum z najbardziej atrakcyjną okolicą turystyczną, Bracką, Chmielną i Traktem Królewskim. Budynek znalazł się w otoczeniu zabytkowych kamienic. Nowoczesna biała bryła budynku stanowi tło, wtapia się w krajobraz miejski, koresponduje z otaczającą hotel historyczną architekturą sąsiedztwa.