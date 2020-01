Artystyczna instalacja "Zaczytane ławki" w galerii Atrium Targówek

Galeria Atrium Targówek włączyła się w ogólnopolską akcję Zaczytana Wystawa, w ramach której w centrum handlowym staną artystyczne meble miejskie zachęcające do czytania, Zaczytane Ławki.

Atrium Targówek aktywnie włącza się do ogólnopolskiej akcji „Zaczytana Wystawa”, by wspólnie z jej organizatorem, Fundacją Zaczytani.org, zachęcać klientów galerii handlowej oraz mieszkańców Warszawy do częstszego spędzania czasu z książką.

Już od wtorku, 21 stycznia br., w Atrium Targówek przy ul. Głębockiej 15 w Warszawie staną „Zaczytane Ławki”. Ta niezwykła wystawa miejskich mebli w postaci otwartych książek ma skłonić klientów do zatrzymania się w codziennym pędzie i chwili odpoczynku na ławkach

z bezpłatnym dostępem do utworów literackich. Celem artystycznej instalacji jest też przypomnienie, jakie wartości płyną z czytania książek i jak ważną rolę pełnią one w naszym życiu. Wydarzeniu będzie towarzyszyć zbiórka książek dla pacjentów Szpitala Bródnowskiego, zaplanowana na 26 stycznia.

Wystawa „Zaczytane Ławki” będzie dostępna w Atrium Targówek w dniach 21 stycznia –

4 lutego w godzinach funkcjonowania galerii. Artystyczne instalacje, o niezwykłym designie,

z pewnością skłonią przechodniów do zatrzymania się na chwilę, a być może dla części zwiedzających staną się też źródłem inspiracji i zachęcą do sięgnięcia po literaturę. Autorami ławek są znani artyści oraz osoby medialne: Michał Rusinek, Mateusz Damięcki, Beata Pawlikowska, Wojciech Mazolewski, Rafał Żak, Rafał Olbiński, Dorota Gorczyca oraz Dominik Jasiński, co zapewnia unikalny charakter każdej rzeźby.

– 8 unikalnych ławek, które staną w naszej galerii handlowej oraz w okolicy przystanku autobusowego obok Atrium Targówek ma przede wszystkim propagować częstsze sięganie po literaturę – mówi Michał Nowakowski, dyrektor Atrium Targówek. – Książka i zawarta w niej historia mogą oderwać nas na chwilę od codzienności i pomóc się zrelaksować. Mogą stać się również elementem terapii i wpłynąć na poprawę zdrowia, dlatego dodatkowo organizujemy zbiórkę książek dla dzieci i dorosłych przebywających w szpitalu – dodaje Michał Nowakowski. – Zachęcamy mieszkańców Warszawy i okolic do aktywnego udziału w wystawie i podzielenia się swoim księgozbiorem w tym szczytnym celu.