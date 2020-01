Awangardowo, nowocześnie, ale czerpiąc z tradycji

Architektura nowoczesnej Polski powinna być awangardowa i hipernowoczesna, a przy tym odrębna, nie naśladowcza, lecz czerpiąca z własnej historii i tradycji - przekonuje dr arch. Rafał Barycz, Biuro Architektoniczne Barycz i Saramowicz. W tym kierunku został zaprojektowany budynek The Concrete w podwarszawskim Izabelinie.

- Najbardziej trwałą wartością jest modernizm pełen ponadczasowego piękna i z wieloma udogodnieniami - twierdzi dr arch. Rafał Barycz. Dla architekta obiecującym kierunkiem jest dziś scalenie modernizmu z rodzimością. - Zakorzenianie go w lokalnej tradycji kulturowej, nadania mu cech wernakularnych. Dla mnie to modernizm tożsamościowy - podkreśla architekt. W tym kierunku powstają projekty w biurze architektonicznym Rafała Barycza i Pawła Saramowicza, które związane są zarówno z odkrywaniem w nowoczesnej odsłonie materiałów od stuleci zakorzenionych w polskiej tradycji budowlanej jak np. gont, dranica czy beton licowy z wernakularnymi reliefami, jak i uwspółcześnionym wykorzystaniem archetypów formalnych. Takie podejście do architektury oddaje najpełniej budynek The Concrete w podwarszawskim Izabelinie.

- Projekt budynku The Concrete wpisuje się w nurt kontekstualizmu w architekturze. Szukając pomysłu na wtopienie obiektu w leśny krajobraz, zwróciliśmy się ku sposobowi rozplanowania willi, a następnie ku jej powłoce. Rezydencja z betonu licowego jest wymagająca w odbiorze, nakierowana na zasysanie przestrzeni w głąb, skupiona na swoim wnętrzu - opowiada dr arch. Paweł Saramowicz. Za innowacyjnością budynku przemawia to, że bogaty program użytkowy mógł implikować rozległe, wieloskrzydłowe założenie, a stało się dokładnie odwrotnie. - Program funkcjonalny zamknęliśmy w prawie kwadratowym obrysie, z wydrążonymi przestrzeniami atrium, jadalni letniej oraz portyku wejściowego - zaznacza. Architekci zaprojektowali budynek na geometrycznie planie kwadratu, którego kształt wyznacza symboliczny obronny mur z surowego betonu.

Znaczącą rolę odgrywa w tym projekcie też sama natura. - Użyliśmy architektonicznego betonu licowego o naturalnym odcisku deskowania, który został podbarwiony w masie przy użyciu sproszkowanej ochry na kolor sosnowej kory. Wyższa kondygnacja została obłożona eleganckimi panelami z wysokoprzetworzonego drewna. Taka kompozycja materiałowa podkreśliła tożsamość miejsca - zauważa dr arch. Rafał Barycz.

Co ciekawe w projekcie The Concrete użyto ponad 600 ton betonu architektonicznego. - Dzięki oblaniu sporego budynku betonem licowym, powstała jednolita powłoka budowli, co w połączeniu z pozbawieniem go zbędnych ozdób, przynosi nowoczesną sylwetę o niezwykłej sile oddziaływania - podkreśla architekt.