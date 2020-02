BBGK Architekci w duchu zrównoważonego rozwoju. Koncepcja nowej inwestycji dla Vinici Immobilier Polska

Vinci Immobilier Polska pochwalił się nową koncepcją inwestycji przy ul. Rakowieckiej 30A w Warszawie. Projekt powstał w wyniku diagnozy wymogów sąsiedztwa Parku SGGW i dążeń do zrównoważonego rozwoju tej okolicy. Autorem koncepcji jest pracownia BBGK Architekci. - Podstawą projektowania była dla nas wieloaspektowa strategia zrównoważonego rozwoju - mówi Wojciech Kotecki, projektant i prezes pracowni BBGK.

Vinci Immobilier Polska, spółka-córka znanego francuskiego holdingu Vinci, zakupiła nieruchomość przy ul. Rakowieckiej 30A wraz z projektem budowlanym opracowanym na podstawie wytycznych obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z 2010 r.

– Projekt poprzedniego właściciela zakupiony wraz z nieruchomością nie do końca spełniał nasze oczekiwania. Zleciliśmy ponad dwadzieścia ekspertyz i opinii specjalistom z rożnych branż i stwierdziliśmy, że doskonała lokalizacja, bliskość parku i potencjał działki zasługują na świeże spojrzenie i nowe podejście do projektu – mówi Jacek Orkisz, członek zarządu i dyrektor zarządzający Vinci Immobilier Polska. – Poprosiliśmy renomowaną pracownię architektoniczną BBGK, która jest m.in. autorem koncepcji Dzielnicy Społecznej, o wykonanie audytu architektonicznego, w wyniku którego otrzymaliśmy mnóstwo bardzo trafnych i ciekawych rekomendacji. Zdecydowaliśmy się więc zlecić tej pracowni wykonanie prac koncepcyjnych, które uwzględniałyby zebrane już informacje, ale także oczekiwania organów miasta, sąsiadów oraz różnych organizacji, które, po naszym zakupie terenu, zainteresowały się nim. W ten sposób naszym zdaniem powstała wysokiej klasy nowa koncepcja zakładająca zrównoważoną architekturę, która ma szansę stać się wzorcem nowego podejścia do planowania śródmiejskich budynków.

W ramach nowej koncepcji w dwóch budynkach mają powstać 83 mieszkania oraz parking podziemny na około 80 samochodów. Będzie to nowoczesna, przyjazna architektura, która szanuje otoczenie i wtapia się w zieleń. Rozrzeźbiona elewacja nada projektowi lekkości. Kameralne, przezierne, tarasowe budynki, stworzą naturalne otwarcie na park SGGW.

Strategia zrównoważonego rozwoju

– Podstawą projektowania była dla nas wieloaspektowa strategia zrównoważonego rozwoju – mówi Wojciech Kotecki, projektant i prezes pracowni BBGK. – Korzystając z naszych wieloletnich doświadczeń w projektowaniu przyjaznej przestrzeni i obiektów wielofunkcyjnych o wysokim standardzie, zlokalizowanych często w bliskości starodrzewia, jak to ma miejsce w tym przypadku, założyliśmy jako bazę do projektowania fakt, że obiekt ma spełniać wymogi uwzględniające zmiany klimatyczne i nowe podejście do projektowania w mieście – tłumaczy Kotecki.

Pięć zasad zrównoważonego rozwoju

Miastotwórczość

Projekt Rakowieckiej 30A, roboczo zwany również „Bruna”, ma wzbogacać i wspierać miejskie funkcje otoczenia. Obiekt stanie się otwartym miejscem spotkań i rekreacji. Daje również możliwość przejścia między ulicami Bruna a Rakowiecką, a tym samym poprawi komfort okolicznych mieszkańców, głównie starszych, mieszkających w blokach przy ulicy Batorego, którzy dotychczas są „odizolowani” od ekskluzywnego Starego Mokotowa. Projekt przysłuży się także zwiększeniu zróżnicowania społecznego w okolicy. Nowi, głównie młodzi, mieszkańcy będą korzystać z usług oferowanych w najbliższym otoczeniu, ściągając tam swoich znajomych, wydając pieniądze i przyczyniając się do ożywiania otoczenia i powstawania kolejnych punktów usługowo-handlowych czy gastronomicznych.