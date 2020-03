Biurowiec .KTW II w duchu zrównoważonego rozwoju

Biurowiec .KTW II dopiero powstaje, ale już wiadomo, że został zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa i odpowiedzialnych systemów zarządzania. Potwierdza to certyfikat BREEAM Interim Design Stage na poziomie Excellent. Uzyskany wynik 79,7 proc. to rekord na katowickim rynku biurowym, który stawia .KTW II wśród najlepszych projektów realizowanych w kraju. Za projekt odpowiada Medusa Group.

System certyfikacji BREEAM to standard branży nieruchomości w ocenie oddziaływania budynków na środowisko. Zgodnie z najnowszym manualem BREEAM International New Construction 2016: Office (Shell and Core) ocena projektu jest dokonywana na podstawie 10 kryteriów: zarządzanie, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, odpady, wykorzystanie terenu i ekologia, zanieczyszczenia oraz innowacje. Audyt .KTW II w ramach etapu Design Stage zakończył się pomyślnie, a biurowiec osiągnął najwyższy w Katowicach wynik 79,7 proc.

– .KTW II powtarza sukces .KTW I, który za etap projektowy także otrzymał ocenę Excellent. Uzyskane wyniki napawają nas dumą i dowodzą, że nasza flagowa inwestycja biurowa spełnia najwyższe standardy i oferuje wybitną jakość. Sam proces certyfikacji przebiegł sprawnie, dzięki zaangażowaniu zespołów Gleeds Polska i TDJ Estate. Ta udana współpraca daje podwójną satysfakcję, ponieważ wiemy, że nad .KTW II czuwają najlepsi specjaliści – mówi Maciej Wójcik, partner zarządzający TDJ Estate.

.KTW II osiągnął maksymalne wyniki w kategoriach: transport i zarządzanie zużyciem wody. Doceniona została dogodna lokalizacja biurowca, w ścisłym centrum miasta, która zapewnia dostępność środków komunikacji publicznej oraz rozbudowaną infrastrukturę drogową i rowerową. Audytorzy zwrócili też uwagę na rozwiązania zorientowane na oszczędność wody i energii elektrycznej. Wśród ekologicznych technologii zaprojektowanych w budynku znajdują się bowiem m.in. szybkie windy o niskim poborze mocy, specjalna armatura sanitarna oraz klimatyzacja z efektywnym odzyskiem ciepła i funkcją tzw. free cooling, która umożliwia wykorzystanie darmowych pokładów chłodu z powietrza do schłodzenia wnętrz obiektu. Oszczędności powstaną również dzięki inteligentnemu systemowi sterowania, który zautomatyzuje pracę klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia oraz kontroli dostępu.

Przepustką do uzyskania tak wysokiego wyniku stały się też rozwiązania sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu użytkowników biurowca. Bioróżnorodna zieleń, tereny sportowo-rekreacyjne w okolicy, materiały ograniczające poziom hałasu – to tyko niektóre z rozwiązań zwiększających komfort najemców. Tym samym projekt .KTW II zgłasza gotowość do uzyskania certyfikacji WELL według założeń IWBI (The International WELL Building Institute).

– W miejscu pracy często spędzamy więcej czasu niż w domu, dlatego w projektowaniu .KTW wiele uwagi poświęciliśmy kwestiom dobrobytu i zaspokojenia potrzeb przyszłych użytkowników kompleksu. Od zawsze dążyliśmy do zapewnienia im komfortu środowiska pracy i bezpieczeństwa. Nie tylko poprzez atrakcyjny design i wyjątkowe otoczenie, ale też dzięki szeregowi rozwiązań funkcjonalnych i wprowadzaniu usług uzupełniających oraz budowaniu społeczności. Dziś otrzymujemy od najemców .KTW I pozytywne sygnały, które potwierdzają, że nasze podejście się sprawdza. Liczymy na podobne efekty w przypadku .KTW II. Certyfikat BREEAM Interim to znaczący krok w tym kierunku – mówi Kamil Krępa, dyrektor ds. komercjalizacji w TDJ Estate.