Browary Wrocławskie: ruszyła przebudowa drogi przy rewitalizowanych budynkach

Spółka Archicom rozpoczęła realizację przebudowy trasy w celu ułatwienia komunikacji,

w kierunku Browarów Wrocławskich – kompleksu po dawnym Browarze Piastowskim, zlokalizowanego przy ul. Jedności Narodowej.

REKLAMA

W związku z realizacją flagowej inwestycji Archicom - Browary Wrocławskie, ruszyła przebudowa drogi przy ul. Jedności Narodowej. Nowa trasa wzdłuż ulicy prowadzącej do rewitalizowanej inwestycji w centrum Wrocławia ułatwi dojazd mieszkańcom tej okolicy. Powinna być gotowa w czerwcu 2020 roku.

Motywem przewodnim całej inwestycji są m.in. unikatowe w skali Europy obiekty loftowe, w skład których wejdą zabytkowe budynki dawnego browaru, m.in.: Leżakownia, Butelkownia i Stara Stajnia. Doskonale zlokalizowane apartamenty nad Odrą stanowią reprezentacyjną kompozycję widoczną z ulicy Jedności Narodowej i staną się ważnym punktem na mapie wrocławskiego Śródmieścia.

- Inwestycja Browary Wrocławskie wiąże się z rewitalizacją już istniejących budynków przemysłowych, którym nadajemy nową formę i funkcję. Procesy rewitalizacji przywracają do życia miejsca unikalne na skalę Europy. Wyjątkowa architektura i historia dawnego Browaru Carla Scholtza, znanego później jako Browar Piastowski, sprawiają, że jego historyczna wartość jest bezcenna. Warto angażować się w takie przedsięwzięcia, choć od inwestora wymaga to bardzo dużych nakładów finansowych. Chcemy, by mieszkańcy zyskali nowe, nietuzinkowe miejsce na mapie Wrocławia i korzystali z jej klimatu oraz pięknego otoczenia – mówi Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Archicom SA, Główny Architekt Archicom Studio.

W ramach realizacji inwestycji zostanie przebudowana droga wzdłuż ulicy Jedności Narodowej. W trakcie prac budowalnych mieszkańcy będą musieli liczyć się z tymczasowymi zmianami. Zostanie wprowadzona zastępcza organizacja ruchu drogowego. Efektem prac będzie nowa droga i bezproblemowa komunikacja w kierunku Browarów Wrocławskich.

W związku ze zmianą organizacji ruchu i przebudowie starej drogi, na prawie całej długości, będzie miała jeden pas ruchu w każdym kierunku. Wyjątkiem będą okolice skrzyżowań, gdzie powstaną dodatkowe pasy do skrętów. Skrzyżowanie ulic Jedności Narodowej i Wyszyńskiego zyska możliwość zawracania w stronę centrum. Nastąpi również zamknięcie przejazdów rowerowych. Pojawią się również zjazdy na teren Browarów Wrocławskich.

W wyniku planowanych prac, z ulicy Jedności Narodowej na tym odcinku, znikną miejsca parkingowe. Archicom w tym zakresie dostosowuje się do wymagań ZDIUM.

W przyszłości pojawi się tam odremontowana droga rowerowa (w kierunku Auchan) z pasem zieleni i chodnikiem. Przystanek tramwajowy zostanie wydłużony w stronę miasta.

Z racji remontu, zmianie ulega również lokalizacja autobusowego przystanku nocnego na żądanie (kierunek do centrum). Przy wyjeździe z Browarów Wrocławskich pojawi się nowa sygnalizacja świetlna.

Przebudowa drogi będzie wykonywana zgodnie z zakresem określonym w umowie ze ZDIUM i w całości sfinansowana przez Archicom. Prace budowlane nie powinny bezpośrednio wpływać na ruch kołowy. Wszystkie prace zostaną zrealizowane bez utrudnień w ruchu komunikacji tramwajowej oraz autobusowej. Zakończenie planowane jest wstępnie na czerwiec 2020.