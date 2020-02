Bulwar fizyków. Niezwykła przestrzeń publiczna we Wrocławiu

Przechadzając się po Bulwarze Zwierzyckiego we Wrocławiu spacerowicze mogą natknąć się na intrygujące, czarne obiekty o miękkich kształtach. Są to zwierciadła akustyczne – pierwszy etap Bulwaru Fizyków, inwestycji która powstaje z inicjatywy naukowców Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a zaprojektowanej przez LAX laboratory for architectural experiments.

Mieszczący się w centrum Wrocławia, na nabrzeżu Odry, Bulwar prof. Zwierzyckiego nie jest obecnie zbyt często uczęszczaną częścią miasta. W przyszłości jednak – według zapewnień Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Instytutu Geologii Uniwersystetu Wrocławskiego, w okolicy wzdłuż rzeki mają powstać otwarte muzea tematyczne. Bulwar Fizyków, pełniący funkcję Ogrodu Doświadczeń Fizycznych, ma być tym samym swoistym preludium i zaproszeniem do odwiedzenia wspomnianych muzeów. Jednocześnie będzie również spełniać rolę atrakcyjnej i oryginalnej przestrzeni publicznej.

Autorami koncepcji Bulwaru Fizyków są architekci Anna Grajper i Sebastian Dobiesz z pracowni LAX laboratory for architectural experiments. Według ich projektu na bulwarze rozmieszczone zostaną interaktywne instalacje fizyczne oraz lapidarium geologiczne. Instalacje zlokalizowane będą we wszystkich miejscach, gdzie nie będą kolidować z istniejącymi sieciami podziemnej infrastruktury technicznej oraz w poszanowaniu stref ochrony drzew czy drogi pożarowej.

Ponieważ bulwar ma być również atrakcyjną przestrzenią publiczną, ściągającą na nabrzeże Odry odwiedzających, projekt obejmuje również takie elementy rewitalizacji przestrzeni, jak odnowienie istniejących nawierzchni czy wyposażenie terenu w elementy małej architektury, w tym nowoczesne siedziska, kosze na śmieci czy oświetlenie. Oprócz tego, zaprojektowano również nową ścieżkę między drzewami prowadzącą do krawędzi nabrzeża rzeki i zapewniającą wygodny dostęp do wszystkich "fizycznych" atrakcji.

Pierwszą taką atrakcją, która już stanęła na Bulwarze są Zwierciadła Akustyczne. Będące pierwszym etapem inwestycji obiekty zlokalizowane są wzdłuż fasady budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. Ich miękka, na pierwszy rzut oka abstrakcyjna forma, zainspirowana jest kształtem kropli kapiącej wody (jednym z głównych założeń całej inwestycji jest odzwierciedlenie w przestrzeni i nadanie architektonicznego wyrazu zjawisku przepływu wody, co ma być bezpośrednim nawiązaniem do płynącej nieopodal Odry).

Oprócz intrygującego wyglądu, zwierciadła oferują również interaktywną zabawę dla osób odwiedzających Bulwar. Dzięki połączeniu wklęsłości i wypukłości, pełnią ona funkcję krzywego zwierciadła, załamującego odbity obraz - spacerowicze będą mogli w nich obejrzeć swoją zniekształconą podobiznę. Przede wszystkim jednak zwierciadła transmitują dźwięk, umożliwiając rozmowę pomiędzy dwiema osobami "mówiącymi" do dwóch przeciwległych zwierciadeł.

Zwierciadła Akustyczne są zaledwie pierwszym etapem Bulwaru Fizyków. Kolejne realizowane mają być w następnych latach w ramach środków Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt: LAX laboratory for architectural experiments (arch. Anna Grajper, arch. Sebastian Dobiesz)

Inicjatorzy pomysłu w ramach WBO 2017: naukowcy z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskieg

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław

Rok: 2018

Rok realizacji I Etapu: 2019