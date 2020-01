Butikowa strefa kulinarna, odnawiany punkt widokowy - Sky Tower we Wrocławiu podsumowuje zmiany

Funkcjonujący w formule mix-use wrocławski Sky Tower ma za sobą rok dynamicznych zmian. Wśród nich wymienić można zatwierdzenie flagowego projektu spod kreski pracowni MIXD, Sky Kitchen oraz rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad transformacją punktu widokowego, jednej z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska.

REKLAMA

Sky Kitchen to najważniejszy projekt w Sky Tower. Butikowa strefa kulinarna zaprojektowana przez pracownię MIXD stanowić będzie synergię 9 oryginalnych propozycji kulinarnych, zlokalizowanych na około 1400 m kw. powierzchni. W 2019 wybrany został wykonawca oraz zatwierdzono projekt. Podpisano również umowę z pierwszym nowym najemcą - Mango Mama. Oferująca egzotyczne dania kuchni indyjskiej i azjatyckiej restauracja dołączy do dwóch lokali - Alyki i Road, które już funkcjonują w obiekcie. Sky Kitchen będzie pierwszym tego rodzaju kulinarnym, butikowym miejscem we Wrocławiu, łączącym wyjątkowe doświadczenia smakowe z intrygującą przestrzenią.

Na poziomie +1 rozpoczęto wydzielanie części związanej z rozrywką. Jedną z największych atrakcji pierwszego piętra będzie Kolejkowo, z którym w minionym roku podpisano umowę o współpracy. Największa w Polsce makieta kolejowa zajmie powierzchnię ponad 1 500 m kw.

Przebudowie, która miała na celu poprawę dostępności punktów gastronomicznych dla klientów, pracowników biur i turystów, poddano również food court. Strefa została przeniesiona w pobliże głównych ciągów komunikacyjnych, a część najemców relokowana.

Docelowo znajdzie się tu także powierzchnia dedykowana turystyce z wejściem do Punktu Widokowego oraz kasą biletową. Odwiedzany rocznie przez blisko 300 tys. osób jest jedną z największych atrakcji turystycznych Wrocławia. W planach jest modernizacja 49 piętra wieżowca.