Bydgoszcz pracuje nad planem rozwoju zielonych dachów

Miasto Bydgoszcz realizuje projekt dotyczący promowania zielonych dachów w mieście.

Projekt „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich - niemieckie inspiracje dla Polski” (GRAD) stanowi nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Jest realizowany od 2018 roku. Celem projektu GRAD jest promowanie zielonych dachów i żyjących ścian, jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu. Uczestnictwo w tym ekologicznym projekcie pozwoli na opracowanie lokalnej strategii rozwoju zielonych dachów w Bydgoszczy. Przyczyni się także do promocji tworzenia zielonych dachów i żyjących ścian w mieście.

Obecnie trwają prace nad dokumentem dot. rozwoju zielonych dachów dla Bydgoszczy, która jest przygotowywana przez biuro zajmujące się urbanistyką i architekturą krajobrazu (prace są w całości finansowane w ramach projektu). Strategia ma pomóc miastu w rozwoju zielonej infrastruktury (w szczególności zielonych dachów, zakładanych zarówno na budynkach publicznych, jak i prywatnych), będącej ważnym krokiem na drodze adaptacji miasta do zmian klimatu. Plan rozwoju zielonych dachów i żyjących ścian dla naszego miasta będzie gotowy we wrześniu br. - podaje oficjalny portal miejski Bydgoszczy.