Cavatina Holding realizuje biurowiec inspirowany... oceanem

Trwa budowa Ocean Office Park w Krakowie. Nietuzinkowa architektura obiektu będzie nie tylko przyciągać spojrzenia, ale w sposób namacalny odzwierciedlać nazwę całego kompleksu, inspirację oceanem i jego światem.

Ocean Office Park to kompleks budynków biurowych realizowany przez polskiego inwestora i dewelopera Cavatina Holding w Krakowie. I etap inwestycji powstaje u zbiegu ulic Klimeckiego i Nowohuckiej, w krakowskiej dzielnicy Zabłocie. Budynek będzie liczył 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Obecnie na ukończeniu jest czwarta z pięciu kondygnacji. Deweloper ukończy budynek w IV kwartale 2020 roku.

– Jako zespołowi projektowemu Ocean Office Park zależało nam na stworzeniu nowoczesnej, bardzo estetycznej, ale przede wszystkim komfortowej przestrzeni do pracy. Stąd decyzja o wykonaniu elewacji I etapu kompleksu w technologii „podwójnej skóry”. Takie rozwiązanie ma ogromne zalety natury praktycznej, a dodatkowo podnosi walory wizualne budynku. Co najważniejsze, przyczynia się do zwiększenia komfortu termicznego i akustycznego wewnątrz obiektu. Natomiast dzięki nachodzącym na siebie dwóm warstwom szkła o falistej linii cięcia, elewacja zyskuje lekkość oraz miękkie krzywizny charakterystyczne dla oceanicznych fal. To właśnie ocean, jego mieniący się refleksami światła świat flory i fauny były naszymi wiodącymi inspiracjami podczas procesu projektowego – tłumaczy architekt prowadzący, Joanna Kuchta - Wilczek, Dział Projektowania Inwestycji, Cavatina Holding. Przebieg falistych załamań nad głównym wejściem podkreśli zaprojektowane efektowne oświetlenie. – dodaje.

Na parkingu, na poziomie -1 i 0 oraz wokół budynku zaplanowano ponad 120 miejsc parkingowych. Dla miłośników dwóch kółek przewidziano miejsca postojowe dla rowerów oraz rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów - szatnie i prysznice. Przed głównym wejściem pojawi się atrakcyjny, zaaranżowany pas zieleni z elementami małej architektury oraz strefami wypoczynku i relaksu.

Z myślą o przyszłych najemcach, w kompleksie przewidziane są liczne lokale gastronomiczne i usługowe, w tym: kantyna, przedszkole, placówka medyczna, kawiarnia, sklep spożywczy itp.

Dzięki zastosowanym energooszczędnym i ekologicznym rozwiązaniom, I etap kompleksu będzie spełniał wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good.