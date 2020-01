Centrum Promocji Drewna to wyjątkowy obiekt projektu MMA Pracownia Architektury

Centrum Promocji Drewna to obiekt administracji leśnej w gm. Łuków (osada Jata). Pełni też funkcję edukacji leśnej dla grup wycieczkowych i pracowników Lasów Państwowych. Budynek ma za zadanie promowanie energooszczędnego, prefabrykowanego budownictwa drewnianego oraz propagowanie stosowania odnawialnych źródeł energii. Za projekt odpowiada pracownia MMA Pracownia Architektury. Projekt został nominowany do Property Design Awards 2020 w kategorii: Bryła: Obiekty Publiczne. Rozstrzygnięcie konkursu podczas 4 Design Days w Katowicach!

Architektura budynku spod kreski MMA Pracownia Architektury inspirowana była archetypiczną formą ruralistycznej architektury drewnianej i stanowi jej współczesną interpretację. Budynek zaprojektowano na rzucie wieloboku, w kształcie krzyża. Bryła budynku została ukształtowana w wyniku przecięcia dwóch brył, o różnych wysokościach. W efekcie przecięcia projektowany budynek został podzielony na trzy części – środkową – wyższą, krytą dachem dwuspadowym o nachyleniu 40 stopni, zorientowaną w kierunku północ – południe oraz dwie boczne –niższe, kryte dachem dwuspadowym o nachyleniu 35 stopni, zorientowane w kierunku wschód – zachód.

Projektowany budynek jest obiektem administracyjnym. Pomieszczenia służące do realizacji funkcji podstawowej to pokój biurowy oraz sala wielofunkcyjna. Pokój biurowy posiada niezależne wejście od strony północnej, ma również bezpośrednie połączenie z salą wielofunkcyjną. Sala wielofunkcyjna przeznaczona jest do organizacji spotkań edukacyjnych oraz konferencji. Jej integralną część stanowić będzie ekspozycja stała o tematyce związanej z ochroną przyrody oraz gospodarką leśną. Pomieszczeniami uzupełniającymi funkcję podstawową jest zespół toalet, zaplecze socjalne, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na poddaszu, nad zespołem toalet i pomieszczeniem socjalnym zaprojektowano pomieszczenie techniczne, w którym ulokowano urządzenia niezbędne do zasilenia budynku w media. Dostęp do pomieszczenia technicznego zapewniony jest z antresoli.

Budynek został usytuowany na działce, tak aby maksymalnie wykorzystać energię słoneczną. Zorientowanie dłuższej osi budynku w kierunku wschód zachód, pozwoliło wykorzystać powierzchnię dłuższej południowej elewacji do absorbowania zysków energetycznych z promieniowania słonecznego. Od tej strony, w sali wielofunkcyjnej, zastosowano szklaną fasadę na pełną wysokość pomieszczenia, duże okna w pokoju biurowym i przedsionku oraz system paneli fotowoltaicznych na połaciach dachu. Aby zapobiec przegrzewaniu budynku w okresie letnim na szklanej fasadzie zaprojektowano łamacze słońca w postaci wertykalnych żyletek.

Aby sprostać oczekiwaniom zamawiającego w projektowanym budynku wykorzystano bezmostkowy system konstrukcyjno – izolacyjny Steico, złożony z elementów drewnianychi drewnopochodnych, w którym właściwości nośne mają belki dwuteowe oraz elementy (słupy i belki) z drewna klejonego, natomiast właściwości termoizolacyjne zapewniają elementy (płyty oraz maty) z wióra drzewnego.

Centrum Promocji Drewna porusza szereg zagadnień związanych z kierunkiem, w którym zmierza współczesna architektura i budownictwo, takich jak: prefabrykacja (budynek wzniesiony w systemie prefabrykacji zamkniętej), zrównoważone budownictwo (budynek zaprojektowany i wzniesiony przez lokalne firmy przy użyciu odnawialnych materiałów - drewno), energooszczędność (parametry techniczne elementów budynku spełniające wymogi Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego) , budownictwo drewniane (konstrukcja, izolacja i wykończenie budynku z materiałów drewnianych i drewnopochodnych) i architektura wpisana w kontekst (budynek jest współczesną interpretacją tradycyjnej architektury drewnianej.