CH Karolinka zapewnia przestrzeń przyjazną osobom ze spektrum autyzmu

Opolskie CH Karolinka wycisza muzykę, tonuje animacje na witrynach i przyciemnia światła. Raz w tygodniu galeria tworzyć będzie przyjazne warunki do pobytu w galerii osobom ze spektrum autyzmu w ramach inicjatywy „Godziny ciszy”.

Akcja pod nazwą "Godziny ciszy", to specjalnie wyznaczony czas na odwiedziny galerii dla osób ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi. Dla wielu z nich wizyta w obiekcie handlowym wiąże się z dużym stresem, spowodowanym nadmiarem bodźców. Dochodzące z każdej strony dźwięki czy jasne światło burzą ich spokój wewnętrzny. Dla dzieci ze spektrum autyzmu zbyt duża ilość impulsów jest drażniąca i często prowadzi do wystąpienia niepożądanych zachowań. To sprawia, że robienie zakupów jest praktycznie niemożliwe, a niekiedy kłopotliwe także dla otoczenia.

– Chcemy, aby Karolinka była centrum handlowym przyjaznym wszystkim, otwartym na klienta - takim, gdzie każdy będzie mógł zrobić zakupy w komfortowy sposób. Dlatego w każdy wtorek, w godzinach od 14.00 do 16.00. na terenie CH Karolinka oraz hipermarketu Auchan obowiązują „Godziny ciszy – komentuje, Klaudia Antonik – Kłopot, Dyrektor CH Karolinka.

„Godziny ciszy”, jako pierwszy wprowadził w 2019 roku hipermarket Auchan w Częstochowie we współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem "Daj mi czas" z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. Akcja spotkała się z bardzo pozytywną reakcją klientów, dlatego sieć podjęła decyzję o wprowadzeniu jej w całej Polsce.