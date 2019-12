Co w miejsce byłej fabryki samochodów we Wrocławiu?

Nowoczesny budynek o architekturze współczesnej kamienicy wypełni lukę w pierzei ul. Kościuszki i Pułaskiego na wrocławskim Przedmieściu Oławskim oraz zagospodaruje teren wokół byłych zakładów i warsztatów samochodowych. Za projekt odpowiada AP Szczepaniak.

Nowa Manufaktura to budynek mieszkalny, który powstanie u zbiegu ul. Kościuszki i Pułaskiego. Na terenie inwestycji obecnie znajdują się budynki po fabryce samochodów Beckmann Otto & Co i późniejszych warsztatach. Słynne w czasach Breslau zakłady przestały istnieć po I wojnie światowej. Pozostałe po nich budynki nigdy nie zostały wpisane ani do gminnej ewidencji, ani do rejestru zabytków. W 2015 roku Urząd Miejski Wrocławia wydał pozwolenie na rozbiórkę budynków warsztatowych i biurowych, przeniesioną dwa lata później na obecnego inwestora – firmę IMS Budownictwo z Krakowa. W uzasadnieniu decyzji czytamy, że obiekty nie posiadają wartości gospodarczej i architektonicznej. Rozbiórka jest konieczna z uwagi na ich zły i pogarszający się stan techniczny, a także ze względu na nową inwestycję. Prace rozpoczną się na przełomie 2019 i 2020 roku.

Puste miejsce w zabudowie

Po rozbiórce niszczejących obiektów i zagospodarowaniu nieuporządkowanego terenu, rozpocznie się budowa Nowej Manufaktury, która zdaniem architektów jest bardzo ważną inwestycją pod względem urbanistycznym. – Po pierwsze, ten nowoczesny budynek uzupełni lukę w śródmiejskiej zabudowie. Wypełnienie pustego miejsca w pierzei u zbiegu ulic Kościuszki i Pułaskiego i domknięcie ośmiokątnego placu było głównym założeniem projektu. Po drugie, budynek uporządkuje kwartał ulic otaczający teren inwestycji – wyjaśnia Artur Szczepaniak, projektant główny z pracowni AP Szczepaniak. Wspomniany kwartał to ulice: Kościuszki, Pułaskiego, Komuny Paryskiej i Prądzyńskiego.

Nowa Manufaktura to budynek składający się z trzech części: A, B i C. Stworzą one spójną kompozycję, która wkomponuje się w okoliczną zabudowę i jednocześnie się z niej wyróżni. – Gabarytowo nowy budynek będzie pasował. Natomiast różnicą będzie inne podejście do architektury od tego, które prezentują sąsiednie obiekty pochodzące z różnych czasów. Projekt Nowej Manufaktury oparliśmy na klarownym pomyśle powtarzalnego wzoru w kształcie litery zet, wyrazistego także z powodu przyjętej kolorystyki elewacji – tłumaczy architekt. - Uważamy, że wygląd Nowej Manufaktury uspokoi chaos stylistyczny, który został wprowadzony przy pojawianiu się kolejnych okolicznych budynków, charakteryzujących się brakiem elementów wspólnych - dodaje.

Współczesna wersja kamienicy

Wzór ukształtują połączone w pionie białe balkony. Innym charakterystycznym elementem kompozycyjnym są nadwieszenia i wycięcia, które dynamizują bryłę. Jedno z nich stworzy bramę, która zaprowadzi do części budynku z wewnętrznym dziedzińcem. Przejście zaakcentowano dodatkowo kontrastującym kolorem. Wycięcia i jednorodne wzory są charakterystyczne dla działającej od 20 lat pracowni AP Szczepaniak. - Projektując Nową Manufakturę postawiliśmy sobie za cel, by wkomponować ją w istniejącą zabudowę i możliwie najlepiej wyeksponować jej zalety – podkreśla Artur Szczepaniak. Nawiązaniem do sąsiednich kamienic oraz Nowej Papierni będzie cegła na elewacjach. Wybrano kolory biały i grafitowy, a nie brunatny, po to aby wyróżnić Nową Manufakturę na tle innych budynków. Architekci wyjaśniają, że projekt reprezentuje współczesną architekturę kamienicy mieszkalnej.