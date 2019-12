Część biurowa łódzkiej Fuzji z zielonym światłem na budowę

Część biurowa inwestycji Fuzja otrzymała pozwolenie na budowę. Na pofabrycznych terenach Łodzi staną dwa biurowce, będące częścią wieloetapowego projektu rewitalizacji przestrzeni dawnej fabryki Karola Scheiblera.

REKLAMA

Echo Investment otrzymało pozwolenie na budowę dwóch pierwszych budynków biurowych Fuzji. Tym samym deweloper rozpoczyna kolejny etap rewitalizacji pofabrycznego fragmentu Łodzi. Na terenie dawnej fabryki Karola Scheiblera tworzy miejsce, które w harmonijny sposób połączy esencję łódzkiej przedsiębiorczości z różnorodnymi funkcjami miejskimi, dzięki czemu ten fragment miasta na nowo wypełni się życiem i ludźmi.

Budowa dwóch biurowców, które będą częścią Fuzji, rozpocznie się w drugim kwartale przyszłego roku. Zaoferują one łącznie prawie 20 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia - pierwszy ponad 9 tys. mkw. GLA, drugi ponad 10 tys. mkw. GLA. Obydwa zostaną oddane do użytkowania w 2022 roku.

- Cieszę się, że przywracamy do życia zupełnie wyjątkowy fragment Łodzi – pofabryczną przestrzeń z niesamowitym potencjałem - mówi Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalna w dziale biur Echo Investment. - Na terenie prawie ośmiu hektarów rewitalizujemy pofabryczne budynki, budujemy nowe obiekty, tworzymy otwarte przestrzenie sprzyjające spotkaniom i interakcjom społecznym, a wszystko po to, żeby wprowadzić tu na nowo ludzi i życie. Łodzianie szukają autentycznych przestrzeni z duszą, w których mają wszystko na wyciągnięcie ręki: ulubione restauracje i kawiarnie, sklepy z lokalnymi produktami, miejsca do wypoczynku, spotkań biznesowych i z przyjaciółmi. Jestem przekonana, że komfortowe biura Fuzji, ulokowane wśród zabytkowej zabudowy, przyciągną firmy szukające niepowtarzalnego klimatu do pracy oraz miejsca będącego częścią miasta – dodaje Katarzyna Kubicka.

Fuzja, ze względu na dużą skalę, jest realizowana wieloetapowo. Wiosną 2019 roku rozpoczęła się budowa dwóch budynków mieszkaniowych, a następnie porządkowanie i rewitalizacja placu przed zabytkową elektrociepłownią oraz renowacja jej secesyjnej fasady.

Razem z pierwszymi budynkami biurowymi Echo Investment zrealizuje obiekty usługowe przy placu przed elektrownią, kolejny budynek mieszkalny oraz wielopoziomowy parking.

Fuzja, powstająca przy ul. Tymienieckiego w Łodzi, będzie otwartym i przyjaznym fragmentem miasta. Echo Investment tworzy tu wygodne miejsce do życia, pracy i odpoczynku. Na terenie o powierzchni blisko 8 hektarów powstaną mieszkania, biura oraz przestrzeń przeznaczona na usługi, sklepy i restauracje. Sercem tego kwartału będzie zabytkowa, secesyjna elektrociepłownia, która wkrótce zyska nowy blask i zostanie przystosowana do nowych funkcji. Nowe place miejskie, przestrzenie wspólne i tereny zieleni zajmą prawie 4 hektary, zachęcając do wspólnego spędzania czasu i wypoczynku. Mieszkańcy oraz użytkownicy Fuzji będą mogli skorzystać z licznych udogodnień, wśród których są usługi car sharingu, ścieżki rowerowe, stacje serwisowe dla rowerów, punkty odbioru paczek czy stacje ładowania samochodów elektrycznych.