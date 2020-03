Czy trójmiejskie galerie handlowe są eko?

Bycie ekologicznym to już nie tylko moda, to rzeczywistość, do której galerie handlowe muszą się dostosować. Co więcej – muszą wręcz być inicjatorem niektórych działań; ekologicznych eventów, edukacji czy warsztatów, fot. Patrick Schneider / Unsplash

Centra handlowe w Trójmieście coraz częściej inwestują w proekologiczne rozwiązania – np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wśród innych działań eko w centrach handlowych powinny się znaleźć aranżacja przestrzeni oraz udogodnienia dla klientów.

REKLAMA

Według CBRE centra handlowe przyszłości to obiekty nie tylko najbardziej konkurencyjne w swoim otoczeniu, ale również te, które będą spełniać kilka funkcji: zakupy, rozrywka, ośrodek lokalnej społeczności i ekologia. Z kolei już blisko 60 proc. osób deklaruje, że uwzględnia kwestie ekologiczne przy wyborze środka transportu , dlatego coraz częściej korzystają z rowerów czy samochodów elektrycznych. Na jeden punkt ładowania takich pojazdów przypada w Polsce niespełna 5 aut osobowych. Największą sieć ładowania aut elektrycznych ma w Polsce Greenway - 153 punkty. Jeden z nich obecny jest m.in. przy Galerii Przymorze w Gdańsku.

- Galerie handlowe działają dwutorowo: z jednej strony sami podejmujemy działania w zakresie infrastruktury oraz zarządzania budynkiem i terenami zielonymi, a z drugiej jesteśmy przestrzenią, w której kreatywnością ekologiczną wykazują się najemcy. Dla przykładu Pizza Hut zlikwidowała reklamówki foliowe i plastikowe kubeczki, a w Cukierni Sowa można zamówić kawę do własnego kubka termicznego. Oprócz tego zrezygnowano także z jednorazowych, plastikowych pojemników, łyżeczek i wieczek do kubków na wynos i zastąpiono je kartonowymi lub drewnianymi zamiennikami – mówi Agnieszka Wojtaszczyk, dyrektor centrum handlowego Galeria Przymorze.

Eko oczywistość

Bycie ekologicznym to już nie tylko moda, to rzeczywistość, do której galerie handlowe muszą się dostosować. Co więcej – muszą wręcz być inicjatorem niektórych działań; ekologicznych eventów, edukacji czy warsztatów. To na lokalnych biznesach spoczywa odpowiedzialność, aby nauczać okoliczną społeczność i angażować ją w działalność na rzecz ochrony przyrody.

- Coraz bardziej inspiruje nas nastawienie proekologiczne, dlatego przygotujemy dla naszych klientów wiele eventów z tego zakresu. Z okazji Dnia Ziemi prowadzić będziemy zajęcia we współpracy ze szkołami, odbędzie się też event „Lato na plaży”, gdzie organizowane będą zajęcia sportowe, a w planowanym na Dzień Ojca konkursie do wygrania będą sadzonki drzew – mówi Agnieszka Wojtaszczyk, dyrektor centrum handlowego Galeria Przymorze.