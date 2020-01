Czy Wola stanie się warszawskim Williamsburgiem?

W Warszawie, tak jak w wielu najpopularniejszych miastach świata, modne dzielnice, w których warto bywać (i inwestować!) zmieniają się coraz częściej. Wszystko wskazuje na to, że po rewitalizowanej Pradze Północ to właśnie Wola zajmie miano najbardziej stylowej stołecznej dzielnicy, idąc w ślady nowojorskiego Williamsburga czy Green Point. Jaka jest Wola, czyli prawdopodobnie kolejna najbardziej rozchwytywana lokalizacja w Warszawie?

Warszawska Wola staje się coraz bardziej pożądanym adresem w stolicy. To dzielnica, która ma w sobie pewien osobliwy urok. Znajdziemy tu nowoczesne, szklane biurowce, jak i stare kamienice, muzea, miejsca pamiętające jeszcze poprzednią epokę. Te wszystkie elementy w połączeniu z historycznym i kulturowym sznytem okolicy, takim jak zamalowane dzieło Picassa czy nowymi, stylowymi knajpkami i nowoczesnymi inwestycjami, sprawiają, że Wola staje się klimatycznym i hipsterskim adresem, pod którym warto zamieszkać nie tylko z lifestylowych, ale i czysto funkcjonalnych pobudek.

Jak na tak niewielką odległość od ścisłego centrum Warszawy, Wola cieszy się niezwykłą bliskością i ilością terenów zielonych, a do tego dogodnym skomunikowaniem z sercem stolicy. Kombinacja tych dwóch atutów stanowi jeden z głównych wabików, na który Wola przyciąga do siebie nowych mieszkańców, którym zależy na krótkich i sprawnych dojazdach do pracy, a gdy mają ochotę na chwilę resetu, wolą skoczyć do pobliskiego parku, niż wsiadać w auto i w piątkowe popołudnie próbować wydostać się z Warszawy. Wola kusi też swoim klimatem – przed wojną słynęła z dynamicznie rozwijających się zakładów przemysłowych, obecnie staje się centrum biznesu i nowych inwestycji. Miks kameralnych kawiarni, starych kamienic skontrastowanych z nowoczesnymi osiedlami sprawia, że tu po prostu chce się mieszkać.

Warszawska Wola wyrosła na przemyśle, zapełniona zakładami, w których toczyło się niegdyś życie miasta, jednocześnie projektowana była tak, by sprzyjać tworzeniu się społecznych więzi pomiędzy mieszkańcami poprzez wspólne skwery czy parki. Teraz, trzydzieści-czterdzieści lat później, historia zatacza koło. Pokolenie Millenialsów dąży do odbudowywania utraconych społecznych relacji, szuka miejsc, w których będzie częścią konkretnej społeczności, a deweloperzy wychodzą im naprzeciw, tworząc takie osiedle jak Stacja Wola przy ul. Ordona 1. – Przy projektowaniu tej inwestycji weszliśmy głęboko w tkankę dzielnicy, aby nawiązać do jej historii, charakteru, ale także aby skierować ją do bardzo konkretnej grupy odbiorców: osób idących z duchem czasu, oczekujących smarttech’owych rozwiązań, inteligentnych domów, eko inicjatyw. I dokładnie to im dajemy – ładowarki do e-samochodów, zdalne sterowanie funkcjami mieszkania czy crossfitowe boxy, czyli wszystko, co nowoczesne mieszkania AD 2020 powinny posiadać. Dodatkowo wyróżniliśmy tę inwestycję na tle konkurencji osadzając ją wizerunkowo w kolorowych, z sentymentem wspominanych latach 90., trafiając tym samym do jednej z największej obecnie grupy klientów – Pokolenia Y – opowiada Marta Boreta, specjalista ds. marketingu ECHO Investment.