Debrzno wzbogaciło się o nowy park handlowy. EDS Park Debrzno zaprojektowali architekci z Primes

EDS Park Debrzno już oficjalnie działa. Park handlowy mieszczący się przy ulicy Czerniakowskiej, ruszył 19 grudnia, a klientów przyjęły Delikatesy Centrum i drogeria Rossmann. Listę najemców, w lutym 2020 roku, uzupełni Pepco. Inwestycja, prowadzona przez spółki EDS Retail Park i Higasa Properties, przy wsparciu indywidualnych inwestorów w ramach Higasa Club, jest drugą otwartą na przestrzeni miesiąca. Za projekt odpowiada pracownia Primes.

- Akurat tak się składa, że wraz z końcem roku zamykamy realizację naszych pierwszych przedsięwzięć. Zatem podsumowanie 2019 roku jest dla nas bardzo pozytywne. Dziś ruszył park handlowy w Debrznie, przed miesiącem w świętokrzyskim Opatowie. Kończymy jednocześnie budowę w Legnicy, gdzie najemcą zostanie Biedronka. Oznacza to, że mamy praktycznie zbudowane ponad 3500 GLA. Na tym nie koniec, gdyż projektujemy, komercjalizujemy i przygotowujemy dokumentację dla dalszych inwestycji, w tym drugi etap Legnicy oraz największy do tej pory projekt, mierzący 3300 m2 park w Redzie. Daleko zaawansowane prace są także w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie podpisujemy kolejne umowy komercjalizacyjne. Ze względów prawnych nie możemy jeszcze ujawnić listy najemców. Do tego kolejna lokalizacja w województwie mazowieckim oraz na Dolnym Śląsku. Nasze zespoły mają dość napięte grafiki - zapowiada Michał Nowak, prezes EDS Retail Park.

EDS Park Debrzno uzupełnia ofertę handlową nie tylko w samej miejscowości, ale i dalszej okolicy. Do tej pory mieszkańcy Debrzna po zakupy w drogerii Rossmann, czy sklepu Pepco jeździli do Człuchowa (~20 km) lub Złotowa albo Sępólna Krajeńskiego (~30 km). Debrzno zamieszkuje około 5100 osób, z kolei w całym powiecie żyje około 57 000 mieszkańców.

Podobnie jak w przypadku EDS Park Opatów, projekt został zrealizowany przy udziale indywidualnych inwestorów, którzy w ramach Higasa Club współfinansowali budowę obiektu. Stopa zwrotu wynosi 6,5 proc. w skali roku. - Dzięki staraniom Higasa Properties udało się uzyskać nie tylko inwestorów gotowych finansować budowę, ale także prowadzimy rozmowy z docelowym inwestorem całego parku, który w ten sposób wzbogaci swój portfel. Z chwilą oddania do użytku, Higasa Properties przejmie nad parkiem nadzór administracyjny. Stwarzamy naszym klientom możliwe jak najlepsze warunki inwestowania w nieruchomości handlowe. Wraz ze spółką EDS wybudowaliśmy ten park, jednocześnie w ramach Higasa Club pozyskaliśmy inwestorów, natomiast po sprzedaży parku zajmiemy się kompleksowo jego zarządzaniem - tłumaczy Michał Ciapka, prezes Higasa Properties.