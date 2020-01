Dekada Nysa gotowa już w drugiej połowie roku

Trwają intensywne prace na terenie budowy Dekady Nysa. Największa i najnowocześniejsza galeria handlowa w mieście, za której projekt odpowiedzialni są JSK Architekci, zostanie otwarta już w drugiej połowie tego roku

REKLAMA

Najnowszy projekt spółki Dekada – śródmiejska galeria handlowa Dekada Nysa powstaje zgodnie z planem. W grudniu minionego roku zakończone zostały prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej i murowej budynku, zamontowana konstrukcja stalowa i pokrycie dachu, ruszyły też prace elewacyjne, w efekcie których powstała już część elewacji z efektownymi przeszkleniami i elementami klinkierowymi nawiązującymi do historycznej zabudowy. Równocześnie, zgodnie z założonym harmonogramem, rozpoczęto realizację prac związanych z montażem instalacji wewnętrznych.

- Wszystkie działania zaplanowane na 2019 rok zostały zrealizowane planowo, teraz możemy skupić się w głównej mierze na pracach wewnątrz budynku, tak aby zapewnić najemcom jak najwięcej czasu na przygotowanie swoich salonów do otwarcia. Wnętrze Dekady Nysa oparte będzie na przejrzystym i funkcjonalnym układzie z centralnym, dwukondygnacyjnym pasażem handlowym doświetlonym światłem dziennym. Zarówno pasaż jak i liczne przeszklenia galerii sprawią, że budynek będzie otwarty na otaczający go krajobraz, lekki i, pomimo swoich rozmiarów, nie dominujący, a wpisany w proporcje miejskiej zabudowy – mówi Arkadiusz Gawron, Project Manager, BOIG.

Powierzchnia inwestycji wyniesie 27 tys. mkw., z czego 19 tys. mkw. stanowić będzie powierzchnia GLA obejmująca około 80 sklepów i strefę rozrywki z lokalami gastronomicznymi oraz 4-salowym kinem. Swoje lokale otworzą tu m.in. Reserved, Sinsay, Cropp, Diverse, House, Vistula, Wólczanka czy Martes Sport i 50 style. Listę najemców z branży fashion uzupełnią znane sieci sklepów, w tym Empik, RTV Euro AGD, Rossmann, Yes, Briju, Pepco, KiK i Swiss. Nie zabraknie także miejsca na punkty handlowe, usługowe i gastronomiczne prowadzone przez lokalnych przedsiębiorców, czy to pod własnymi markami czy w ramach współpracy z sieciami franczyzowymi.

Inwestycja na czasie

Podczas gdy, w obliczu ograniczonej podaży gruntów inwestycyjnych w największych aglomeracjach, deweloperzy poszukują terenów pod zabudowę handlową w mniejszych miastach, Dekada wykorzystała potencjał atrakcyjnej działki w centrum blisko 60-tysięcznej Nysy i realizuje kolejny etap inwestycji wpisującej się w aktualne trendy. Obiekt zlokalizowany w sąsiedztwie miejskiego rynku, powstający w symbiozie z miastem i jego historią, nie tylko zaspokoi potrzeby zakupowe mieszkańców, ale spełni także rolę miastotwórczą, ożywi śródmieście Nysy i przyczyni się do rozwoju społecznego i gospodarczego.

- Chcemy oczywiście zapewnić mieszkańcom dostęp do bogatej oferty handlowej i rekreacyjnej, ale ważne jest dla nas również to, aby obiekt po prostu dobrze służył mieszkańcom. Dla części z nich będzie to tylko nowy, atrakcyjny punkt handlowo-rozrywkowy, ale to także projekt oferujący nowe miejsca pracy i szanse na budowanie własnego biznesu w strukturach Dekady, czy ożywionego dzięki niej centrum miasta. Nie mamy wątpliwości, że dla wszystkich mieszkańców Nysy i okolicznych miejscowości Dekada Nysa stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i ważnych punktów miejskiego krajobrazu i elementem rozwoju miasta – mówi Aleksander Walczak, Prezes Zarządu Dekada S.A.