Dni Otwarte 4DD: architekci z Katowic opowiedzą o projekcie betonowego domu

Beton i minimalizm to kwintesencja domu i wnętrza, które architekci – Hanna i Seweryn Nogalscy – zaprojektowali w Katowicach. Łamie on wiele stereotypów i jest żywym dowodem na to, że dom z betonu może być przytulny i pełen światła. O swoim projekcie opowiedzą w trakcie tegorocznego wydarzenia 4 Design Days 2020.

Hanna i Seweryn Nogalscy prowadzą katowicką pracownię architektoniczną „Beton House”. Tę samą nazwę nosi dom, który wybudowali dla siebie. Ten projekt zapoczątkował ich przygodę z betonem architektonicznym i projektowaniem domów jednorodzinnych, był swoistym zwrotem w karierze zawodowej. Ten dom, jego projekt i budowa, przedzieranie się przez trudności związane z wymogami planów zagospodarowania przestrzennego, był dla nas swoistym poligonem doświadczalnym. Na nim przetestowaliśmy szereg rozwiązań technicznych, odkrywaliśmy je razem z ekipą wykonawczą, teraz przenosimy je do kolejnych autorskich projektów. Jednak dzięki niemu stworzyliśmy swoje wymarzone miejsce do życia. Jednocześnie jest on żywą wizytówką dla naszych klientów, których możemy tu zaprosić (pracownia mieści się w oddzielnej części domu), pokazać im, że warto zaryzykować i postawić na nieszablonowe rozwiązania i dobrą architekturę – relacjonuje architekt.

Realizacja tego domu zmieniła nasze podejście do projektowania. Wcześniej, realizując swoje pasje, pracowaliśmy w różnych kierunkach architektury. Tworzyliśmy budynki użyteczności publicznej, projektowaliśmy sklepy czy centra handlowe. Beton House i późniejsze zainteresowanie klientów projektami domów w tej stylistyce, spowodowało, że to właśnie beton i minimalizm stał naszym powołaniem. Dowodem na to jest kilkanaście zakończonych już realizacji domów z betonu – dodaje Hania.

Wybór miejsca na budowę wymarzonego domu nie był przypadkowy. Z tych okolic pochodzi projektantka i urok tego miejsca – blisko centrum Katowic i jednocześnie z sielskim krajobrazem – zawsze urzekał właścicieli. Pola uprawne i pobliski las stał się idealnym tłem dla budowy nowoczesnego domu.

Już z perspektywy wjazdu na działkę wyłania się minimalistyczna, dwupiętrowa bryła o prostej formie i białej kolorystyce. Od strony ogrodu dominują duże, dwukondygnacyjne przeszklenia. Bryła architektoniczna naszego domu, wbrew pozorom nie jest efektem kaprysu czy wybujałej fantazji i ambicji architektonicznej. Wszystko jest tu przemyślane, zaprojektowane po coś, odpowiadające na potrzeby poszczególnych członków rodziny. Beton House to racjonalny, inżynieryjny projekt, który odzwierciedla nasz gust, styl życia i nasze potrzeby – zaznacza Seweryn Nogalski.

Marzyliśmy o domu, który będzie miejscem odpoczynku, relaksu po intensywnej pracy. Zależało nam, żeby w jego wnętrzu i otoczeniu czuć było wakacyjny luz, swobodę, którą daje otwarta, przenikająca się z otoczeniem przestrzeń i szeroka perspektywa. Ten efekt wzmocniliśmy, lokując go na działce – przysuwając go od północy maksymalnie blisko granicy, a od południa zostawiliśmy otwartą przestrzeń i wykorzystując piękny widok na las – dodaje architekt.