Dom Robak projektu Piotra Kuczii, czyli architektura w duchu zero waste

Dom, który kształtem przypomina robaczka lub gąsienicę. To Dom Robak – Wormhouse autorstwa architekta Piotra Kuczii. Czy to architektoniczna ekstrawagancja czy racjonalna, choć niekonwencjonalna budowla? Co wiemy, o tym wyjątkowym projekcie, który otrzymał wyróżnienie w konkursie German Design Award?

Dom Robak jest spełnieniem marzeń inwestora o domu dla 4-osobowej rodziny, która chce żyć wygodnie, blisko natury i w zgodzie z naturą. Powstaje we wsi Zabłocie w powiecie cieszyńskim, według projektu architekta Piotra Kuczii – zwolennika projektowania przyjaznego środowisku, energooszczędnego i ekologicznego; dwukrotnego zdobywcy GRAND PRIX w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego.

Przy projektowaniu tego szczególnego domu kluczowe były takie parametry jak: niski budżet na budowę oraz nietypowa, bo wąska i długa, działka budowlana. To one stanowiły szczególne wyzwanie dla projektanta. W efekcie jednak mimo niskiego budżetu powstała wielka architektura. A Dom Robak zdobył wyróżnienie w kategorii Excellent Communication Design w konkursie German Design Award 2018.

Architektura przyszłości

Budowa takiego domu jak Wormhouse pokazuje, że w jednym projekcie można połączyć wiele czynników, a współczesna technologia i materiały umożliwiają realizację najśmielszych planów.

- Mamy dziś materiały budowlane o tak wszechstronnym zastosowaniu, że jedynym ograniczeniem w ich użytkowaniu wydaje się być nasza wyobraźnia. Takim materiałem na pewno jest nasza płyta budowlana PremiumBoard MFP P5. Jej wysoka wytrzymałość na zginanie i rozciąganie poprzeczne zarówno w kierunku podłużnym, jak i poprzecznym oraz odporność na wilgoć sprawiają, że może być wykorzystywana na każdym etapie budowy i remontu. Świetnie sprawdza się jako element konstrukcyjny dachu i jako ściana w łazience - podkreśla Marek Muszyński, menedżer produktu ds. płyt surowych i materiałów nośnych z firmy Pfleiderer.

Drewnopochodna płyta wiórowa typu P5 – oferowana na rynku polskim przez firmę Pfleiderer – idealnie nadaje się do budowy: elementów konstrukcyjnych w środowisku wilgotnym, domów szkieletowych, poszycia dachów, poszycia stropów, podłóg i ścian. Co więcej jest materiałem, który można eksponować. Odpowiednio zabezpieczona – na przykład lakierem jachtowym – może być ścianą w łazience. I takie są między innymi ściany w łazience domu w Zabłociu.

Inne ciekawe rozwiązania, jakie znajdują się w tym budynku, to na przykład: podgrzewana wanna, której konstrukcja wykonana jest z płyty PremimBoard MFP wyfrezowanej pod ogrzewanie czy toaleta na parterze, której wszystkie wewnętrzne ściany są tablicami – zrobione zostały z płyty MDF Pfleiderer, pokrytej powłoką melaminową, umożliwiającą pisanie po niej kredą.

Dom w duchu zero waste

Niezwykle pomysłowe są również przedmioty, które zrobiono z odpadów płyt MFP, jakie zostały po wycięciu żeber i obudowy frontu budynku. Z pozornie nieprzydatnych resztek powstały stylowe meble: podwieszane łóżko i fotel-hoker. Materiał został wykorzystany do ostatniego kawałka. Nic się nie zmarnowało. Takie działanie to doskonały przykład realizacji ekologicznej idei zero waste, ale także sposób na ograniczenie wydatków.

Warto podkreślić, że to płyta MFP została zastosowana na wielu etapach budowy domu. Wykorzystano ją do zrobienia konstrukcji fasady frontowej, ogrodowej, tarasów – na dachu i na legarach, a także attyki i jej konstrukcji. Żebra na elewacji budynku – element tak charakterystyczny dla tej budowli – zostały wycięte z płyt MFP w technologii CNC. Przez długi czas wystawione były na działanie warunków zewnętrznych, ponieważ membranę zamontowano wiele miesięcy później.

Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2020 roku. Przekonamy się wówczas, jaki jest ostateczny kształt tego fascynującego projektu. Jak wygląda wielka architektura za niski budżet.