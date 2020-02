Drewniane podłogi w Wieliczce jak nowe

"Wieliczka" urzeka wnętrzami z soli, nie wszystkie podłogi są jednak z tego surowca. Niektóre wykonane są z drewna. A te z kolei wymagają odnawiania. W przypadku popularnej atrakcji turystycznej pomocna okazała się technologia UV.

W 2019 roku Kopalnię Soli „Wieliczka” zwiedziło ponad 1,8 mln turystów. Pomieszczenia, w których były realizowane prace, położone ponad 100 m pod ziemią od lat zachwycają zwiedzających z Polski i zagranicy. Dębowy parkiet w komorze Wisła i podłoga z drzewa iglastego w komorze Drozdowice, znajdujące się na trasach wycieczek, po latach niezwykle intensywnego ruchu turystycznego, wymagały odnowienia.

Kopalnia jest niezwykle popularna, trasy przemierzają tysiące osób dziennie, przyjeżdżają z całego świata. - Wpływa to również na podłogi. Nie wszystkie na trasach zwiedzania są z soli - te drewniane muszą być odnawiane. By dokonać renowacji, nie mogliśmy pozwolić sobie na wyłączenie komór Wisła i Drozdowice III z ruchu turystycznego. Wszelkie prace mogły się odbywać wyłącznie po zakończeniu ruchu, albowiem rano parkiet w 100% musiał być gotowy na przyjęcie zwiedzających. Bezwzględnym warunkiem była nietoksyczność i „bezzapachowość” całego procesu na każdym etapie realizacji. Prace należało wykonać przy spełnieniu przepisów bezpieczeństwa wynikających z Prawa Górniczego i Geologicznego - mówi Dariusz Stachura, zastępca Kierownika Działu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna.

Biorąc pod uwagę konieczność wytrzymałości na intensywną eksploatację, gotowości do natychmiastowego obciążenia oraz aspekt związany z nietoksycznością związków zaproponowaliśmy i zastosowaliśmy, z resztą po raz pierwszy w Polsce, system renowacji parkietów w technologii UV firmy Pallmann - X Light System – mówi Witold Ruszczyński, właściciel firmy Witan Centrum Podłóg.

System łączy technologię stosowaną w przemyśle i stomatologii. Składa się z lakierów podkładowych i nawierzchniowych utwardzanych promieniami UV przy użyciu samobieżnej maszyny. To rozwiązanie gwarantujące wytrzymałość lakieru, której nie da się osiągnąć tradycyjnymi metodami oraz możliwość natychmiastowego używania podłogi. Ponadto system spełnia najwyższy poziom braku toksyczności i emitowania szkodliwych substancji - W1/DD.

- Największym wyzwaniem związanym z renowacją parkietów w Kopalni Soli „Wieliczka” było prowadzenie robót parkieciarskich w ten sposób, aby nie powodować żadnego ograniczenia korzystania przez zwiedzających z pomieszczeń – mówi Witold Ruszczyński. - Ekipa zjeżdżała do kopalni w momencie zamknięcia ruchu turystycznego i tuż przed jego wznowieniem - rano - kończyła prace, a parkiety były gotowe do użytku. Było to możliwie wyłącznie dzięki zastosowaniu systemu utwardzania lakieru, który nadawał mu natychmiastową twardość i zabezpieczał podłogi na długie lata, nawet biorąc pod uwagę częstotliwość ruchu w tych komorach – podkreśla wykonawca.