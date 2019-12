Dworzec w Legnicy ponownie z neonem

Ma długość 4,5 metra i wysokość prawie metra oraz świeci na biało. To neon „Legnica”, który wczoraj został ostatecznie zamontowany na legnickim dworcu.

Prace związane z montażem neonu rozpoczęły się pod koniec listopada, a zakończyły wczoraj. Neon umiejscowiony na daszku nad wejściem głównym do dworca w Legnicy został wykonany zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Będzie on świecił w kolorze białym. Długość neonu to dokładnie 448 cm, natomiast wysokości wynosi 70 cm. Litery napisu nawiązują swoim stylem do budynku dworca, który został wybudowany w latach 1922-29 w stylu art deco.

Dworzec w Legnicy przeszedł kompleksową przebudowę, która zakończyła się w 2014 roku.