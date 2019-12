Dynamiczny rozwój turystyki biznesowej w Katowicach

Katowice od dekady inwestują w „wielowymiarową przemianę”, rozbudowuj. infrastrukturę, dbając jednocześnie o atrakcyjność turystyczną. Podróżujący służbowo lub turystycznie mogą wybierać spośród 86 hoteli w obrębie Metropolii. Jednym z nich jest Vienna House Easy Katowice.

Od Europejskiego Kongresu Gospodarczego po COP24 i Intel Extreme Masters. Katowice wyrastają na czołowego gracza na polskim i europejskim rynku spotkań i wydarzeń biznesowych, czego kolejnym dowodem jest organizacja Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. „To tutaj przemysłowa historia i poprzemysłowa architektura łączą się z aspiracjami do bycia centrum kultury i biznesu” – przyznał minister Jerzy Kwieciński, gdy ogłaszał decyzję o tym, że kolejna wielka konferencja ONZ odbędzie się właśnie w Katowicach. Decyzja ta wcale nie dziwi, gdyż miasto bardzo intensywnie się rozwija i zbiera doświadczenia w organizacji takich spotkań od kilkunastu lat.

Międzynarodowe kongresy i firmowe spotkania

Europejski Kongres Gospodarczy, który od początku współpracował z Vienna House Easy Katowice jako jednym z obiektów bazy hotelowej, wyrósł na najważniejszą cykliczną imprezę biznesową w Europie Środkowej. Zeszłoroczny COP 24 przyczynił się do wzrostu rozpoznawalności miasta na arenie światowej, ale największym testem dla Katowic była organizacja tegorocznego Intel Extreme Masters, który przyciągnął 174 tys. widzów – 232 mln osób, które oglądały transmisję online. Ogólnie w 2018 r. w Katowicach odbyło się 6170 wydarzeń biznesowych dla 757 tys. osób. Ta liczba w tym roku na pewno będzie wyższa.

Korzyści dla miasta i mieszkańców

Sam szczyt COP24 przyciągnął do Katowic ponad 30 tys. podróżnych. Według raportu „Turystyka Biznesowa w Katowicach 2018” jeden uczestnik konferencji wydaje średnio 456 PLN dziennie, wliczając w to nocleg. Zyskują na tym zarówno lokalni przedsiębiorcy, jak również międzynarodowe firmy mające tu swoje oddziały. „W ciągu dziesięciu lat swojej obecności na rynku katowickim obserwujemy coraz większą popularność miasta wśród turystów biznesowych i organizatorów konferencji.” – przyznaje Anna Gorczyca-Dziewięcka, dyrektorka Vienna House Easy Katowice. – „Wielkie znaczenie mają intensywne działania promocyjne i inwestycyjne miasta, do których dołączają również działający tu inwestorzy.

Inwestycje w infrastrukturę

Również Vienna House Easy Katowice, który jest jednym z liderów wśród biznesowo-konferencyjnych hoteli w regionie, inwestuje w swoją ofertę dla gości. W tym roku centrum konferencyjne hotelu, które składa się z 13 sal mogących pomieścić do 600 osób, zostało odświeżone. W zeszłym roku hotel przeszedł zaś renowację części wspólnej obiektu – zmieniony został wystrój wnętrz lobby oraz baru. Wszystkie zmiany podążają w kierunku jak największej funkcjonalności oraz komfortu gości.

„Jesteśmy największym hotelem konferencyjnym w regionie, zlokalizowanym zaledwie kilometr od Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego, dlatego ściśle współpracujemy z tymi obiektami. Nocleg w naszym hotelu to idealne rozwiązanie dla gości wydarzeń, które mają miejsce na terenie dawnej kopalni Katowice.” – dodaje Anna Gorczyca-Dziewięcka.

Vienna House Easy Katowice to hotel konferencyjno-biznesowy położony w samym centrum stolicy Górnego Śląska. Oferuje 203 pokoje i apartamenty. Centrum konferencyjne o łącznej powierzchni 1350 m2 to 13 sal dla 600 osób i duże foyer (670 m2). W hotelu znajduje się Lobby Bar, który oferuje jedne z lepszych steków oraz duży wybór win z całego świata. Nowoczesne technologie, wyśmienita oferta gastronomiczna oraz jakość obsługi to znaki rozpoznawcze tego hotelu, który słynie z serdecznej gościnności, lokalnych odniesień i miejskiego stylu.