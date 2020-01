Ekologiczna strategia już gotowa. Zaprezentowano "Ekopakt dla Łodzi"

Poznaliśmy założenia „zielonego” dokumentu, który określa działania, jakie w najbliższych latach podejmie miasto Łódź na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz sekretarz miasta Barbara Mrozowska-Nieradko zaprezentowały założenia „zielonego” dokumentu, który określa działania, jakie w najbliższych latach podejmie nasze miasto na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

- Zmiany klimatyczne stały się faktem w skali globalnej i lokalnej. Zieloną strategię i ład dla naszego kontynentu określiła Unia Europejska i my również chcemy być z tymi, którzy chcą chronić środowisko i minimalizować niekorzystne przemiany klimatyczne. Chcemy wsiąść do tego pociągu i dlatego Łódź oraz wszystkie podległe miastu jednostki stworzyły ramowy dokument działań w tym zakresie do roku 2030 – powiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

„Ekopakt dla Łodzi” obejmuje 5 głównych obszarów działania w sferze ochrony środowiska: dbałość o zieleń i maksymalne poszerzenie terenów zielonych w mieście, walkę o czyste powietrze poprzez termomodernizację oraz kompleksowy program wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, gospodarkę odpadami nie tylko poprzez selekcję i ich zagospodarowanie, ale również ograniczenie ilości produkowanych śmieci, konieczną ochronę jakości wody i budowę zbiorników retencyjnych, a przede wszystkim edukację proekologiczną we wszystkich grupach społecznych od dzieci po seniorów.

- Ten dokument ma formułę otwartą, będzie dyskutowany i konsultowany w różnych gremiach, ale jest potrzebny, jeśli chcemy zachować właściwe warunki życia dla przyszłych pokoleń – podkreśliła prezydent Łodzi, zachęcając przedstawicieli wszystkich środowisk do udziału w realizacji ekologicznej strategii dla Łodzi.

Jak poinformowała sekretarz miasta Barbara Mrozowska-Nieradko, pięć zagadnień ujętych w „Ekopakcie dla Łodzi” określa również zakres konkretnych działań, sposoby ich realizacji i finansowania, a także wskaźniki i parametry, które chcemy osiągnąć w najbliższej dekadzie. Np. w celach strategicznych zapisano, że Łódź ma być miastem zieleni, z czystym powietrzem, miastem wolnym od smogu i od plastiku. Z 50 tysiącami nowo posadzonych drzew, miastem, które selektywnie zbiera co najmniej 75 % wytwarzanych śmieci. Do tego potrzebna będzie efektywna współpraca UMŁ, Rady Miejskiej, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, łódzkich parlamentarzystów, biznesu, uczelni, organizacji pozarządowych, sąsiednich gmin, mediów oraz wszystkich mieszkańców.