Forma z ażurowej "skóry", czyli intrygująca fasada budynku w Krakowie

Rytmiczna perforacja (otwory okienne z loggiami i/lub balkonami) to cecha charakterystyczna elewacji budynku Mogilska Tower w Krakowie. Zobaczcie jak prezentuje się fasada uznana za Fasadę Roku 2019!

Współczesne osiedla niczym nie przypominają blokowisk z minionej epoki. To, co widać gołym okiem, to niebywały wzrost estetyki, jakości i funkcjonalności. Projekty są bardziej nowoczesne, dopracowane. Wokół nas powstają budynki, które są oszczędne w formie, a jednocześnie zachwycają swoim designem. Większą uwagę poświęca się jakości części wspólnych i terenów rekreacyjnych, sprzyjających budowaniu przyszłych relacji sąsiedzkich. Coraz częściej też na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane ze zmianami klimatu, uwzględniając takie rozwiązania jak np. zielone dachy. Budynek przy ul. Mogilskiej 1 w Krakowie doskonale wpisuje się w ten nurt.

Jak wyjaśnia arch. Józef Białasik, prezes biura B2 Studio, zadaniem projektowym było stworzenie pierzei wzdłuż nowo wybudowanej ulicy Płk. Pil. Stefana Łaszkiewicza, która będzie punktem „krystalizującym” dla obszaru o dotychczas chaotycznej i bardzo różnorodnej gabarytowo zabudowie. Założeniem było wykreowanie architektury rozpoznawalnej, poprawiającej pozytywną identyfikację z miejscem. Jednocześnie ważne było stworzenie zdecydowanej tektoniki elewacji, poprawiającej komfort akustyczny w wielkomiejskim środowisku. Inwestorowi – Semaco Invest Group zależało przy tym na takim ukształtowaniu zabudowy, które pozwoli na uzyskanie atrakcyjnej i możliwie największej przestrzeni rekreacyjnej, przy jednoczesnym wyeliminowaniu ruchu samochodowego z terenu inwestycji.

W efekcie powstał budynek, który poprzez swoją spoistą formę zbudowaną z ażurowej „skóry” rozpiętej na prostej prostopadłościennej bryle stanowi element porządkujący przestrzeń. Rytmiczna perforacja (otwory okienne z loggiami i/lub balkonami) wspomnianej „skóry” powiększa się wraz z wysokością, a przesunięcia otworów między sobą stwarzają wrażenie jednolitości, pozwalając uniknąć efektu monumentalności.

Elewacja części mieszkalnej wykonana została w technologii lekko mokrej, z wykorzystaniem tynku fakturowanego „drapanego”, o ciepłym szarym wybarwieniu w przestrzeniach loggii. Architekci postawili na tynk modelowany Baumit CreativTop. Zewnętrzna, ażurowa „skóra” wykonana jest natomiast z tynku gładkiego, w kolorze śnieżnobiałym. W tym przypadku zastosowano tynk silikonowy o podwyższonych właściwościach samoczyszczących – Baumit SilikonTop, co w kontekście najbardziej zanieczyszczonego w Polsce miasta jest wyborem w pełni uzasadnionym.

– Postawiliśmy na sprawdzone rozwiązania, radzące sobie w najtrudniejszych warunkach i przechodzące zwycięsko próbę czasu – podkreśla Józef Białasik. W poziomie parteru natomiast zastosowano wykończenie z czarnej blachy i szkła, dzięki czemu budynek jest w odbiorze gładki i szlachetny. Dopełnieniem projektu są zielone dachy, wspierające retencję wody w mieście oraz przyczyniające się do redukcji zanieczyszczeń zawartych w krakowskim powietrzu.