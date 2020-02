Fotowoltaika w wykonaniu ML System podbija kolejne rynki. Wyzwaniem projekt w Norwegii

ML System, spółka technologiczna z polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), realizuje kilka projektów eksportowych w Chorwacji, Norwegii i Włoszech. - Szczególnym wyzwaniem jest budynek w Norwegii, należący do firmy z sektora „oil & gas”, w którym szkło zamontowane kilka lat temu na fasadzie wentylowanej zaczęło korodować - wspomina Dawid Cycoń, prezes ML System.

- Aktualnie współrealizujemy kilka prestiżowych projektów w Chorwacji, Norwegii i Włoszech, gdzie, ze względu na skomplikowany charakter przedsięwzięć i wysokie oczekiwania odnośnie do jakości produktu, inwestorzy zdecydowali się powierzyć nam wyprodukowanie i dostawę modułów BIPV. Szczególnym wyzwaniem jest budynek w Norwegii, należący do firmy z sektora „oil & gas”, w którym szkło zamontowane kilka lat temu na fasadzie wentylowanej zaczęło korodować. Ze względów bezpieczeństwa skandynawski partner wymienia zniszczone elementy na moduły PV typu szkło-szkło, a wygląd fasady, na czym zależy zamawiającemu, nie zmieni się. Jednocześnie efektywność energetyczna budynku znacznie wzrośnie - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

W przypadku projektu norweskiego, realizowanego we współpracy z firmą wykonawczą Fusen, gdzie inwestorem jest Norwegian Petroleum Directorate z siedzibą w Stavanger (Norweski Dyrektoriat Naftowy), tj. norweska agencja rządowa odpowiedzialna za regulację zasobów ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym, montowane są dwa rodzaje modułów na fasadzie, wyprodukowanych przez ML System. Mowa o elementach w pełni czarnych oraz szarych, wykonanych w technologii nadruku ceramicznego. Użyto 54 różnych wariantów szkła, z czego największy moduł ma wymiar 3520mm x 1329mm. ML System jako jedna z nielicznych firm na świecie dysponuje technologią do produkcji i kontroli jakości takich modułów. Uruchomienie inwestycji zaplanowano na przełomie I i II kwartału 2020 r. Całkowita moc instalacji fotowoltaicznej to 85 kW.

Realizacja w Chorwacji, tj. nowy kompleks akademików w Osijeku, rozpoczęła się w 2018 r. Zakłada ona zintegrowanie przeziernej fasady fotowoltaicznej wykonanej w technologii szkła zespolonego o wysokich parametrach izolacyjności termicznej i energetycznej o łącznej powierzchni ponad 1000 mkw. Wykonane zostaną trzyszybowe zespolenia z różną intensywnością rozmieszczenia ogniw fotowoltaicznych, dzięki czemu obiekt będzie wyróżniał się pod względem estetycznym i funkcjonalnym. Im wyższe piętra, tym gęstość elementów aktywnych większa, co, oprócz walorów estetycznych, poprawi stosunek uzysków do transparentności i izolacji energetycznej ściany osłonowej. Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem znajdować się będzie na południowej, wschodniej i zachodniej fasadzie. Inauguracja inwestycji planowana jest na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku. Całkowita moc instalacji fotowoltaicznej to blisko 100 kW.