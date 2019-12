Galeria Navigator w Mielcu czekają zmiany. W planach rozbudowa i nowe funkcje

Właściciel Galerii Navigator w Mielcu planuje powiększenie galerii i dodanie do niej nowych funkcji. Dzięki zmianom centrum może zyskać ok. 4 tys. mkw. dodatkowej przestrzeni.

REKLAMA

Obecnie Galeria Navigator obejmuje obszar 25 000 mkw., na których zlokalizowanych jest blisko 80 sklepów, punktów handlowych i usługowych, hipermarket E.Leclerc oraz kino Cinema 3D. To jedyne duże, nowoczesne i rodzinne centrum handlowe, które oferuje blisko 30 lokali z modą, obuwiem i galanterią skórzaną, a także drogerie, sklepy z elektroniką oraz siłownię. Jest zlokalizowane we wschodniej części miasta, przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej DW875 z ul. Powstańców Warszawy.



Centrum zostało uruchomione w 2016 roku i cały czas cieszy się dużą popularnością. Liczba klientów odwiedzających centrum systematycznie rośnie. Za zarządzanie i komercjalizację galerii od marca 2017 roku odpowiada firma doradcza CBRE. W ostatnim czasie z udziałem CBRE na terenie centrum otwarte zostały sklepy marek Carry, Lee Wrangler, Monnari, Tatuum, Deichmann i New Yorker. W ostatnim czasie swoją działalność rozpoczęła także Restauracja Szwejk oraz lokal z bielizną pod szyldem Triumph. Obecnie obiekt jest w pełni skomercjalizowany.

- Najemcy Galerii Navigator są zadowoleni z obrotów w swoich lokalach, deklarują także zapotrzebowanie na dodatkową powierzchnię handlową. Dlatego też część z dotychczasowych lokali zostanie powiększona tak, aby sprostać zapotrzebowaniu ze strony klientów Navigatora. Plany rozbudowy centrum o nowe funkcje oraz powiększenie dotychczasowych lokali doskonale wpisują się w potrzeby firm, jak i mieszkańców miasta i okolic. Dzięki zmianom, centrum handlowe zyska ok. 4 000 mkw. dodatkowej przestrzeni, dzięki której kolejne marki, ciekawe dla Mielczan i innych mieszkańców regionu, będą mogły zagościć w obiekcie – mówi Kacper Łycyniak z CBRE.