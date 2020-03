Galerie handlowe dostępne dla wszystkich. Wyjątkowy projekt "Spektrum Zrozumienia"

Rosnąca wiedza na temat potrzeb grup dotychczas wykluczonych i coraz większa wrażliwość społeczna zmusza deweloperów i zarządców obiektów handlowych do redefiniowania pojęcia barier i szerszego spojrzenia na to, co może uniemożliwiać komfortowe korzystanie z obiektów usługowych. Ograniczenia w dostępności przestrzeni publicznej to jednak nie tylko przeszkody architektoniczne. To także bariery związane z ilością bodźców charakterystycznych dla tych miejsc, np. migocące światła, ruchome obrazy, głośne dźwięki i hałasy czy intensywne zapachy, które są kluczową przeszkodą dla osób z nadwrażliwością sensoryczną, np. dla osób ze spektrum autyzmu.

REKLAMA

Nadmiar barw, dźwięków czy zapachów – to kilka z czynników, które powodują, że aż 53% osób ze spektrum autyzmu uznaje galerie handlowe za miejsca, w których pobyt wiąże się z ogromnym stresem. Nauczyliśmy się już dostosowywać obiekty przestrzeni publicznych do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, jednak problem zwiększenia komfortu pobytu w takich miejscach osób z ASD cały czas jest aktualny. Innowacyjne na skalę europejską rozwiązanie w tym zakresie wprowadza Apsys Polska, realizując projekt CSR „Spektrum Zrozumienia”, którego celem jest zwiększenie dostępności obiektów handlowych.

Nowoczesność przestrzeni publicznych, w tym centrów handlowych, określamy m.in. przez ich dostępność. Rynek nieruchomości komercyjnych w ostatnich latach nie szczędził nakładów na inwestycje, które przyczyniały się do usunięcie barier architektonicznych dla osób z ograniczoną mobilnością.

Dziś dla nowoczesnych firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych dbanie o potrzeby osób z niepełnosprawnością to działania standardowe. Każdy z takich obiektów posiada między innymi podjazdy, automatycznie otwierane drzwi, windy, dostosowane toalety. Starsze obiekty, które nie były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, są przebudowywane i modernizowane tak, by podążać za duchem czasu i nie ustępować młodszej konkurencji, która planuje je jeszcze przed oficjalnym otwarciem.

Jednym z wiodących przykładów dostosowania obiektu użyteczności publicznej jest centrum handlowe Posnania – największy obiekt handlowo – usługowo – rozrywkowy w Wielkopolsce.

- Obiekty przestrzeni publicznej obecnie muszą być przestrzenią dla wszystkich - wolną od wszelkich wykluczeń, barier i ograniczeń. W Posnanii, jeszcze przed otwarciem obiektu, przeprowadziliśmy audyt dostępności i przyjazności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Aby im sprostać, oprócz oczywistych rozwiązań architektonicznych wprowadziliśmy szereg usług, które pomagają klientom z ograniczoną mobilnością w codziennych zakupach. Wśród nich jest między innymi asystent osoby niepełnosprawnej czy wózki inwalidzkie, które łatwo można w Posnanii wypożyczyć. Alejki w centrum zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wszystkim klientom swobodę przemieszczania się. Potrzebę wprowadzania takich rozwiązań potwierdza m.in. docenienie tego projektu w konkursie „Lider dostępności” objętym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – mówi Marek Ćwiek - Dyrektor Posnanii.