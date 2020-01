Gdańskie gimnazjum zamieni się w ośrodek promocji zdrowia

W Gdańsku trwa przebudowa gmachu, w którym mieściło się do niedawna Gimnazjum nr 12, podaje portal www.gdansk.pl. W przyszłym roku swoją działalność rozpocznie tutaj Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia.

W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne mające na celu m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obejmą one demontaż i budowę schodów, montaż pochylni dla wózków przy głównym wejściu do gmachu i przy wejściu do sali gimnastycznej, a także windy schodowej dla niepełnosprawnych.

Oprócz tego w obiekcie zbudowane zostaną nowe ścianki działowe, zamontowana nowa stolarka otworowa oraz położone nowe posadzki. Projekt modernizacji budynku starego gimnazjum zakłada również jego docieplenie, a także wykonani kanalizacji deszczowej, przebudowę przyłącza ciepłowniczego oraz modernizację instalacji elektrycznej i gazowej. W obiekcie zostanie zainstalowany monitoring.

Inwestycja planowo zakończy się we wrześniu 2020 r., a jej koszt to 4,9 mln złotych.

Wykonawcą robót jest firma PH-U "HADM PLUS" Hanna Gramatowska.