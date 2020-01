Górski szlak w hotelowym wydaniu. Zaglądamy do ibis Styles Nowy Targ

W nowym hotelu ibis Styles Nowy Targ goście poczują się jak podczas wyjątkowej górskiej wyprawy. Wnętrza nawiązują do natury oraz malowniczych szlaków, z których słynie okolica.

Nowy hotel ibis Styles Nowy Targ jest położony na styku trzech górskich regionów Podhala: Skalnego Podhala, Spiszu i Gorców. Nic dziwnego, że ta wyjątkowa okolica posłużyła jako inspiracja przy wyborze motywu przewodniego hotelu. W obiekcie na każdym kroku można odnaleźć elementy inspirowane szlakami górskimi i naturą, dopasowane do nowoczesnych wnętrz obiektu. Motyw przewodni jest widoczny w aranżacji ścian, sufitów i posadzek, w doborze mebli, wyposażenia i dekoracji. Poszczególne piętra oznaczone kolorem żółtym, niebieskim i czerwonym zabierają nas w podróż do Gorczańskiego, Pienińskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Górska przygoda zaczyna się jednak już w holu hotelu, gdzie kolorowe, charakterystyczne dla podhalańskiego krajobrazu tabliczki informują gości o odległości od tak znanych miejsc jak np. Mont Everest w Himalajach, czy alpejski szczyt Mount Blanc. Powtarzający się motyw drogowskazu prowadzi gości w głąb hotelu, a jednocześnie zachęca ich do eksplorowania górskiej okolicy. Połączenie unikalnego wystroju z ekologicznym oświetleniem tworzy wyjątkowy, magiczny nastrój hotelu ibis Styles Nowy Targ.

Lokalizacja pełna możliwości

Nowy Targ to nieprzypadkowe umiejscowienie nowego obiektu hotelowego marki ibis Styles. Atrakcyjne położenie obiektu zachęca do odwiedzenia turystów, gości biznesowych oraz drużyny sportowe. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu stacji PKP, z której odjeżdża szybki pociąg do Zakopanego, skąd można wyruszyć w dalsze wędrówki po Tatrach, Pieninach, czy Gorcach. Niedaleko znajduje się też centrum miasta z górskimi atrakcjami i ścieżką rowerową prowadzącą wokół Tatr. Bez problemu można się stąd dostać także na szlaki górskie, do parków narodowych, stacji narciarskich czy w miejsca spływu Dunajcem. Miłośników historii z pewnością zainteresuje również położony niedaleko zamek w Niedzicy.

Komfort dla każdego

Hotele ibis Styles są skierowane zarówno dla klientów biznesowych, jak i podróżujących w celach turystycznych czy dla rodzin z dziećmi. ibis Styles Nowy Targ oferuje rozwiązania dopasowane do potrzeb każdego rodzaju gości. W 106 eleganckich pokojach wytchnienie i spokój znajdą zarówno miłośnicy nowoczesnego designu, jak i fani najwyższej jakości wygody oferowanej przez łóżka Sweet Bed by ibis Styles, stworzone z myślą o idealnym wypoczynku. Wyprawa z dziećmi? Nic prostszego – ibis Styles Nowy Targ w swojej ofercie ma 6 wspaniałych, przestronnych apartamentów z widokiem na Tatry. Świetnie poczują się tu także goście biznesowi, którzy po spotkaniach odbytych w salach konferencyjnych hotelu, mogą oddać się relaksowi w strefie wellness. Dostępność komfortowych i designerskich pokoi, nowoczesne zaplecze konferencyjne oraz przestrzeń SPA i wellness sprawiają, że obiekt jest miejscem wartym odwiedzenia.

- Hotel w Nowym Targu tworzyliśmy z myślą o gościach, którzy chcą w stu procentach poczuć klimat gór i natury, a jednocześnie cenią sobie komfort oraz unikalny design. W ibis Styles Nowy Targ elementy otaczającej przyrody mieszają się z nowoczesnym stylem i funkcjonalnym wykorzystaniem przestrzeni - mówi Michał Rubiś, dyrektor hotelu ibis Styles Nowy Targ.