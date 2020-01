Gwiazdy architektury projektują Centralny Port Komunikacyjny. Spotkasz ich w Katowicach

Pierwsze samoloty z Centralnego Portu Komunikacyjnego mają polecieć już w 2027 roku. Inwestycja, która pochłonie ok. 25 miliardów złotych, to ogromne wyzwanie administracyjne, budowlane i projektowe. Do przygotowania koncepcji architektonicznej CPK zostały zaproszone najlepsze pracownie z całego świata: Benoy, Foster+Partners, Grimshaw, Pascall+Watson, Chapman Taylor oraz Zaha Hadid Architects. Przedstawicieli Chapman Taylor oraz Zaha Hadid Architects będzie można spotkać w Katowicach podczas 4 Design Days 2020.

#architecturechallenge. Lotniska - to jeden z tematów dyskusji, która odbędzie się w trakcie 4 Design Days w Katowicach. Wybitni architekci: Peter Farmer, dyrektor londyńskiego biura Chapman Taylor, Filippo Innocenti, dyrektor w Zaha Hadid Architcects, a także uznany polski specjalista od lotnisk Zbigniew Pszczulny, założyciel pracowni JSK Architekci, będą rozmawiać o tym, jak projektować lotniska przyszłości i kreować ich otoczenie? Poszukają odpowiedzi na pytania o przyszły kształt Centralnego Portu Komunikacyjnego i na to, czego dziś od lotnisk oczekują inwestorzy, a jakie wymagania mają pasażerowie?