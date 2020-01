Handlowe bryły warte nagrody. Która z nich zgarnie Property Design Award 2020?

Galeria Młociny w Warszawie (EPP/ Echo Investment/ Kuryłowicz & Associates / Chapman Taylor), Centrum Tkalnia w Pabianicach ( A&A/ MAAi/Wojtyś Wójtowicz Architekci), Galeria Stara Ujeżdzalnia w Jarosławiu (Arkus Biuro Projektowo-Doradcze Marek Gachowski/ CD Locum), Vendo Park w Pułtusku (TREI Real Estate/Adaptic-architekci Kołodziej Sp.K./arch. Tomasz Gwiazdowski) i Centrum Janki - rozbudowa i modernizacja (Cromwell Property Group/ IMB Asymetria) - to wielka piątka nominowanych w kategorii "Bryła: Centra Handlowe" w konkursie Property Design Awards 2020.

Konkurs Property Design Awards organizowany jest w ramach 4 Design Days – największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa (MCK i Spodek w Katowicach, 6-9 lutego). Ma za zadanie nagrodzić najlepsze komercyjne i publiczne projekty zrealizowane w Polsce do końca 2019 roku.

Poznajcie piątkę nominowanych realizacji w kategorii "Bryła: Centra Handlowe".

Galeria Młociny w Warszawie (EPP/ Echo Investment/ Kuryłowicz & Associates / Chapman Taylor)

Galerię Młociny wyróżnia projekt architektoniczny, który powstał w dwóch renomowanych pracowniach – Kuryłowicz & Associates oraz Chapman Taylor. Galerię charakteryzuje nowatorskie podejście do projektowania miejsc spotkań, rozrywki i gastronomii. Architekci z renomowanego studia Broadway Malyan przenieśli na Bielany atmosferę przytulnych knajpek, ulicznej kuchni i swobodnego jedzenia na mieście, a także posiłków na świeżym powietrzu, wśród zieleni. Innym architektonicznym wyróżnikiem Galerii są wysokie na 7,5 m podwójne witryny sklepowe (tzw. double shopfronts) w „Alei Mody”. Przywodzą na myśl luksusowe domy towarowe Paryża, Mediolanu, czy Londynu. Projekt architektoniczny Galerii Młociny nawiązuje do europejskich trendów w projektowaniu przestrzeni handlowej najnowszej generacji, które poza pełnieniem funkcji zakupowej, są ciekawym miejscem spotkań i rozrywki.

– Wcześniej wielokrotnie mówiłem, że ta flagowa inwestycja w Warszawie będzie klejnotem w naszym portfelu, ale już dziś mogę powiedzieć, że lśni ona jeszcze większym blaskiem niż się tego spodziewaliśmy. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z wyników naszej pracy. Stworzyliśmy miejsce, które będzie służyło różnym pokoleniom, począwszy od młodych, wykształconych mieszkańców miasta, aż po całe rodziny. Pod jednym dachem przygotowaliśmy pomysł na spędzanie czasu dla wszystkich – mówił Hadley Dean, prezes EPP, podczas oficjalnego otwarcia Galerii Młociny w 2019 r.

Centrum Tkalnia w Pabianicach ( A&A/ MAAi/Wojtyś Wójtowicz Architekci)

W sercu Pabianic, mieście będącym niegdyś kolebką rozwoju przemysłu tekstylnego, dotychczas znajdowały się zrujnowane zabudowania jednej z największych fabryk włókienniczych w Polsce - Krusche & Ender. Zadania rewitalizacji obiektu i zwrócenia terenu mieszkańcom podjęła się spółka A&A, która otworzyła w tym miejscu nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe.

- Tkalnia to obiekt, który jest czymś więcej niż centrum handlowym. To kompleks stworzony z myślą o pabianiczanach – wychodzący naprzeciw ich potrzebom, nowoczesny, na miarę dzisiejszych czasów. Naszym celem było ożywienie centrum Pabianic i sprawienie, aby to miejsce ponownie tętniło życiem i było punktem spotkań wszystkich pokoleń – komentuje Adrian Majsterek, inwestor A&A.

Galeria Stara Ujeżdzalnia w Jarosławiu (Arkus Biuro Projektowo-Doradcze Marek Gachowski/ CD Locum)

Budowa obiektu rozpoczęła się w 2017 r., ale przygotowania planistyczne trwały znacznie dłużej. Jest to bowiem galeria śródmiejska o rozbudowanym programie gastronomiczno-rozrywkowym uzupełniającym podstawowy program handlowy. Jej bezkonfliktowe wkomponowanie w tkankę tak wyjątkowego miasta jak Jarosław, wymagało odpowiedniego przygotowania.