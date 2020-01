Hotel Bachleda Resort już otwarty. We wnętrzu zachwyca styl zakopiański w nowoczesnej odsłonie

Na hotelowej mapie Zakopanego pojawił się nowy, luksusowy obiekt - Bachleda Resort. Ta pięciogwiazdkowa rezydencja zachwyca od wejścia eleganckim lobby oraz barem. Zaglądamy do środka!

REKLAMA

Grupa Bachleda wypracowała niepowtarzalny styl, którego elementy powtarzają się we wnętrzach kolejnych inwestycji. Również w resorcie Bachleda Residence odnaleźć można elementy stylu zakopiańskiego, stworzonego przez Stanisława Witkiewicza w nowoczesnej aranżacji. We wnętrzach nowego obiektu znalazło się kilka nieoczywistych elementów. W pokojach i apartamentach dominują jasne kolory, nawiązujące do kolorów ziemi, wzbogacone jednak eleganckimi dodatkami i regionalnymi akcentami. Całość stwarza wrażenie wnętrza bardzo przyjaznego, w którym chce się przebywać jak najdłużej, a jednocześnie bardzo ekskluzywnego.

W hotelowej restauracji, goście mogą nacieszyć oko ciekawym designem, ale przede wszystkim skosztować włoskich dań. O regenerację oraz wyciszenie duszy zadbamy w strefie Spa & Wellness, gdzie znajduje się basen, jacuzzi, kompleks saun oraz gabinet zabiegowy.

Bachleda Resort zlokalizowany jest w sercu Zakopanego. Zaledwie 3 minuty spaceru dzielą gości od głównego deptaku miasta.