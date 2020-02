IKEA zbuduje zieloną oazę w centrum Wiednia

Zlokalizowany w centrum miasta budynek z przeszklonymi elewacjami podzielonymi niczym szafka na książki, a na poszczególnych "półkach" wyeksponowane drzewa. Tak ma wyglądać nowy sklep IKEA w centrum Wiednia, za którego wyjątkową architekturą stoi pracownia querkraft architekten.

W sercu Wiednia powstaje najbardziej innowacyjny sklep IKEA na świecie. Zarówno pomysł, jak i koncepcja architektoniczna są wyjątkowe. Obiekt ma być odpowiedzią na zmieniające się zachowania konsumentów, także jeżeli chodzi o mobilność. Co to oznacza w praktyce? Sklep ma pełnić funkcję miejsca spotkań w centrum austriackiej stolicy, które będzie oparte wyłącznie na komunikacji miejskiej, dostosowując się do nawyków mobilności mieszkańców Wiednia, którzy coraz częściej wybierają transport publiczny, rower czy pieszy spacer zamiast jazdy samochodem.

Dlatego też nowy sklep powstanie, nie tak jak do tej pory, na obrzeżach miasta, ale w samym jego centrum, na końcu głównej ulicy handlowej, Mariahilferstrasse, do której łatwo dojechać z niemal każdego zakątka miasta, pociągiem czy tramwajem.

Aby spełnić swoją funkcję atrakcyjnego miejsca spotkań mieszkańców Wiednia, budynek ma również atrakcyjną architekturę. Bryła wyszła spod kreski austriackiego biura querkraft architekten, a punktem wyjścia dla koncepcji była forma siatki zainspirowanej półką na książki. Siatka elewacji umożliwia zmianę otwartych i zamkniętych elementów fasady i jednocześnie pozwala na to, aby na każdym poziomie mogły rosnąć drzewa.

A zieleń to ważny element tego projektu. Według koncepcji sklep ma być swoistą transparentną oazą zieleni w centrum miasta. Zastosowane zielone rozwiązania wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju szwedzkiej marki, a według przytaczanych przez IKEA obliczeń ok. 160 drzew w budynku będzie w stanie obniżyć jego temperaturę o co najmniej 2 stopnie Celsjusza. Oprócz drzew eksponowanych na elewacjach budynku, jego bryłę wieńczyć będzie ogólnodostępny dach-ogród. Co więcej, do budowy budynku zostaną użyte ekologiczne materiały – firma będzie się bowiem ubiegała o certyfikat BREEAM Excellent dla tego obiektu.