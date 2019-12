Inne niż wszystkie. Nowa jakość stref i placów zabaw dla dzieci

Marka totutam założona przez projektantkę Izabela Bołoz wprowadza świeże spojrzenie na strefy i place zabaw dla dzieci, rewolucjonizując ich jakość estetyczną oraz poszerzając ich funkcjonalność w przestrzeniach publicznych.

totutam specjalizuje się w projektowaniu i realizacji indywidualnych, przeznaczonych zarówno do wnętrz jak i na zewnątrz stref zabaw dla dzieci, których podstawowym założeniem jest zapewnienie miejsca do swobodnej, kreatywnej zabawy. Każda z realizowanych koncepcji jest starannie przemyślana – zarówno pod kątem miejsca, do którego jest dedykowana jak i ogólnego motywu przewodniego, który zawsze towarzyszy projektowi. Te idee przyświecały projektantom totutam podczas tworzenia niedawno oddanych do użytku stref i placów zabaw.

Ogród warzywny w warszawskiej galerii

Tematem przewodnim strefy zabaw w Galerii Północnej w Warszawie jest „Ogród warzywny”, a to dlatego, że Galeria zlokalizowana jest w pobliżu lasów i łąk. Nazywana jest zielonym Centrum Północy. W całym obiekcie konsekwentnie promowane jest myślenie proekologiczne poprzez dobór odpowiednich materiałów, określonej kolorystyki czy konkretnych elementów wyposażenia. Jako, że strefa została zainspirowana naturą - lasem, sadem, działką - wszystkie jej elementy nawiązują do czynności wykonywanych w ogrodzie.

Dzieci uczą się rozpoznawania liści - dopasowują listki do wgłębień, przesuwają kwiatki na druciku, pomidorki na krzaczku, dopasowują narzędzia ogrodnicze oraz warzywa do obrysu. Zabawki miękkie - kolorowe bujaki, liście, kwiaty pozwalają na budowanie różnorodnych konstrukcji, przechodzenie, huśtanie i chowanie w otworach. Dla strudzonych szaloną zabawą w głębi placu znalazło się ustronne miejsce z siedziskiem i półką na książki w tematyce ogrodu. Plac otoczony został z jednej strony szczebelkowym płotkiem, imitującym ogrodzenie ogródka, z drugiej ścianką, na której umieszczone zostały zabawki sensoryczne.



Nie brakuje też miejsc dla rodziców: strefa wyposażona została w blat do spożywania podgrzewanych w mikrofalówce posiłków, zaś wkomponowana w strefę szafka na buciki z miękkim siedziskiem pozwala dorosłym na relaks i obserwację szalejących dzieci. I co ciekawe - dzieci świetnie bawią się w strefie mimo, że nie ma w niej żadnej elektroniki!

Domki dla małych matematyków

Druga z realizowanych stref jest częścią ciekawej koncepcji edukacyjnych miejsc do zabawy, stworzonych w duchu trendu edutainment czyli edukacji przez rozrywkę. Ogromne centrum mądrej zabawy na Stadionie Narodowym Smart Kids Planet to 6 stref tematycznych podzielonych na kategorie wiekowe oraz 5 sal warsztatowo-urodzinowych.