Inteligentny beton i drukowanie budynków kontra milionowe oszczędności w smartfonie - co zrewolucjonizuje polskie budowy?

Gęściej, szybciej, więcej – takie są wymogi dzisiejszych inwestorów wobec polskich firm budowlanych. Ale przy tak konkurencyjnym rynku konieczne jest zwiększanie wydajności. Tu kluczowe mogą się okazać nowe technologie. Wiele mówi się o innowacyjnych rozwiązaniach takich jak roboty, sztuczna inteligencja, stosowanie prefabrykacji, a także inteligentnego betonu i drukarek 3D. Jednak czy te nowinki zmienią codzienną pracę budowlańca?

REKLAMA

Na masową skalę od lat praca na budowie wykonywana jest w podobny sposób. – Gdyby pracownika budowlanego przenieść za pomocą wehikułu czasu z roku 1960 na współczesny polski plac budowy, wcale nie byłby w szoku. Szybko by się przystosował i wykonywał swoją pracę. Niewiele jest innych zawodów, w których byłby tak mały postęp technologiczny – twierdzi Paweł Smolarek, dyrektor ds. Nowych Technologii w tworzącej nowoczesne aplikacje do zarządzania budową firmie BauApp.

Rozdźwięk pomiędzy kosmicznymi technologiami testowanymi na pojedynczych projektach w odległych zakątkach świata, a polską codziennością budowlaną jest ogromny. Część niezwykłych rozwiązań już niebawem zobaczymy na placach budowy nad Wisłą, jednak znaczna ilość zagranicznych nowinek nie ma racji bytu na środkowoeuropejskim rynku budowlanym ze względu na zbyt wysokie koszty oraz specyfikę branży. Rozwiązań dla branży, korzystających z najnowszych zdobyczy techniki, jest mnóstwo. Niektóre pozwalają zaoszczędzić setki milionów poprzez optymalizację pracy i przyspieszenie procesów, inne za kilka lat będą wspominane jedynie jako ciekawostka. Przedstawiamy pięć najciekawszych z nich.

Prefabrykaty – czas przegnać widmo Gierka

W Polsce prefabrykaty wielu osobom wciąż kojarzą się z siermiężnymi czasami PRL. Budowane wtedy bloki z tzw. „wielkiej płyty” projektowano z myślą, aby wytrzymały między 50, a 70 lat. Dziś wiemy jednak, że tego typu technologia jest znacznie bardziej wytrzymała. Wbrew obiegowej opinii są jednak trwałym i szybkim sposobem na postawienie budynku. Konstrukcje z gotowych elementów są popularne między innymi w Chinach, gdzie firmy budowlane potrafią z ich wykorzystaniem postawić nawet 57-kondygnacyjny wieżowiec w 19 dni roboczych. Chińska spółka The Broad Group, słynąca z wykorzystania prefabrykatów i gotowych modułów, poza wspomnianym wysokościowcem, ma w dorobku chociażby postawienie szesnastopiętrowego bloku mieszkalnego w sześć dni czy prawie dwukrotnie wyższego hotelu nad jeziorem Dongting w nieco ponad dwa tygodnie. Te budynki są w stanie wytrzymać trzęsienie ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera, są też bardzo ekologiczne i wydajne energetycznie. W prefabrykację wierzą również Skandynawowie. W tamtych stronach aż 65% nowych budynków mieszkalnych powstaje z gotowych elementów. Wygląda na to, że także Polacy, mimo złych skojarzeń z minioną epoką, zaczynają się przekonywać do tego sposobu budowania. – To jedno z najlepiej ocenianych rozwiązań według raportu „Innowacyjne technologie w polskiej branży budowlanej”, który opracowaliśmy wspólnie z badaczami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Liderzy opinii z polskiej branży budowlanej są zdania, że prefabrykacja może zapewnić znaczny wzrost marży, a jednocześnie jest możliwa do błyskawicznej implementacji w ich przedsiębiorstwach – opowiada Paweł Smolarek.