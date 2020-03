Inwestycja czerpiąca z historii. Niezwykły projekt Małeccy Biuro Projektowe

Dzielnica Wirek w Rudzie Śląskiej to dawna kolonia hutnicza, obfitująca w liczne zabytki. Właśnie tutaj, w sąsiedztwie neogotyckiego kościoła, powstała inwestycja o czerpiącej z historii nazwie „Nowy Werdon”.

Ruda Śląska to blisko 140-tysięczne miasto położone na zachód od Katowic. Jej dzisiejszy obszar tworzyły kiedyś mniejsze miejscowości o charakterze robotniczym. Położenie w samym środku Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego czyni Rudę Śląską jednym z centralnych ośrodków górnośląskiej konurbacji. Jedną z ciekawszych części miasta jest dzielnica Wirek. To dawna kolonia hutnicza, położona nad Potokiem Bielszowickim i obfitująca w liczne zabytki. Właśnie tam, w sąsiedztwie neogotyckiego kościoła, powstała inwestycja o czerpiącej z historii nazwie „Nowy Werdon”.

Kontekst historyczny

Nazwa nowego osiedla nawiązuje do weteranów bitwy pod Verdun, którzy osiedlali się kiedyś na tych terenach. Niegdyś mieściły się tu górnicze budynki mieszkalne, tzw. „familoki”. Nie tylko nazwa, lecz także lokalizacja i architektura budynku odnoszą się w bezpośredni sposób do domów robotniczych położonych wzdłuż ulic 1 Maja, Katowickiej oraz Ściegiennego.

– Podjęliśmy próbę rewitalizacji tego fragmentu miasta przez implementację nowej jakości przestrzeni architektonicznej z zachowaniem układu urbanistycznego oraz tektoniki zastanej zabudowy tego miejsca. Zdecydowaliśmy się na delikatną, neogotycką strzelistość budynku z jedną kalenicą oraz materiałem ceramicznym na fasadzie, co było zgodne z wytycznymi konserwatora miejskiego i dodatkowo podkreślało odniesienie do tradycji – opowiada architekt Wojciech Małecki, współautor projektu z pracowni Małeccy biuro projektowe.

Koncept Nowego Werdonu od początku zakładał nowoczesną bryłę budynku, ale inspirowaną zabudową, charakterystyczną dla tego regionu. To forma nowoczesnej stodoły, która w oczywisty sposób nawiązuje do śląskiej tradycji architektonicznej. Ceglaną konstrukcję zwieńcza dwuspadowy dach kryty dachówką. Ten z pozoru prosty projekt wymagał jednak nieszablonowego podejścia do projektowania oraz zastosowania innowacyjnych produktów.

- Korzystaliśmy z dobrze nam znanych i sprawdzonych w poprzednich projektach rozwiązań. Dla uzyskania estetycznej i nowocześnie prezentującej się bryły wybraliśmy orynnowanie polskiego producenta. System Galeco bezokapowy, w którym rynny i rury spustowe ukryte są w elewacji oraz połaci dachowej, dał wrażenie gładkiego wykończenia okapu. Pozwoliło to zachować piękny i prosty kształt konstrukcji Nowego Werdonu, na czym tak bardzo nam zależało – argumentuje Joanna Małecka. W kolejnych etapach w pobliżu budynku mają powstać 3 kolejne obiekty autorstwa Małeccy biuro projektowe.

Projekt z wyróżnieniem

Ten wielorodzinny budynek wraz z garażami w przyziemiu umiejętnie łączy to, co nowoczesne z tradycją. - Układ funkcjonalny trzech dolnych kondygnacji został zainspirowany angielską zabudową mieszkaniową z niezależnym wejściem i klatką schodową. Stąd na parterze pojawił się zespół pięciu „szeregówek” z własnym wejściem i garażem. W mieszkaniach salon wraz z jadalnią usytuowane są na parterze, natomiast sypialnie znajdują się na wyższej kondygnacji. Do tych apartamentów przypisane są także rozległe tarasy skomunikowane pięknymi, kręconymi schodami z małymi ogródkami. Są one nawiązaniem do śląskiej tradycji posiadania tego typu miejsc – tłumaczy współautor architekt Joanna Małecka. Powyżej „szeregówek” znajdują się różnej wielkości apartamenty – jedno i dwukondygnacyjne, obsługiwane wewnętrzną klatką schodową z windą i miejscami postojowymi w garażu wielostanowiskowym.

Budynek zyskał uznanie w konkursie Housemarket Silesia Awards 2020 i otrzymał nagrodę w kategorii „Lofty i apartamenty”.