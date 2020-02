Jak obiekty komercyjne wykorzystują przestrzeń dachu?

Do niedawna wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych, takich jak montaż urządzeń telekomunikacyjnych, centrali wentylacyjnej czy agregatu prądotwórczego, dziś mogą stanowić element odróżniający obiekty standardowe od tych z naprawdę… najwyższej półki. Dachy budynków przeszły w ostatnich latach sporą metamorfozę na polskim rynku nieruchomości. Jak wyglądają najnowsze pomysły na wykorzystanie ostatniej kondygnacji w biurowcach i innych obiektach komercyjnych?

Jeśli mielibyśmy wskazać jeden, szeroki trend, którym przez ostatnie 10 lat kierowali się projektanci i inwestorzy odpowiedzialni za obiekty komercyjne powstające w Polsce, bez wątpienia byłoby to zrównoważone budownictwo. Szczególnie, jeśli proekologiczna postawa może przynieść wymierne korzyści w bilansie kosztów utrzymania obiektu. Dlatego prawdopodobnie najpopularniejszym obecnie sposobem na wykorzystanie powierzchni dachów jest montaż paneli fotowoltaicznych, które produkują energię na potrzeby obiektu – w taki sposób zasilany jest m.in. jeden z najwyższych obiektów w Polsce, budynek biurowy Q22 zrealizowany przez Echo Investment.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pomaga zredukować bieżące koszty utrzymania budynku, a do tego stanowi jedno z podstawowych kryteriów w systemach certyfikacji LEED i BREEAM, o które tak mocno zabiegają ich właściciele. Warto jednak pamiętać, że to, co dziś stanowi dobrą praktykę, już za niecały rok będzie wymaganą prawem normą. Zgodnie z przyjętą w 2010 unijną dyrektywą dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków, od 1 stycznia 2021 wszystkie nowo powstające obiekty będą musiały być samowystarczalne pod względem energetycznym.

Biofilia, czyli powrót na łono natury

Część trendów z obszaru zrównoważonego budownictwa skupia się na tym, jak funkcjonują budynki, a część na tym, jak funkcjonuje... człowiek. Spośród „antropocentrycznych” pomysłów na zagospodarowanie ostatniej kondygnacji budynku prawdziwe triumfy święci w ostatnim czasie biofilia – założenie, w myśl którego projektowana przestrzeń powinna przenosić swych użytkowników w kojący świat natury. I nic w tym dziwnego. Jak wynika z niedawnego badania przeprowadzonego przez agencję SW Research, aż ośmiu na dziesięciu warszawian brakuje w mieście zieleni.

I tak, na biurowych mapach polskich miast jak grzyby po deszczu zaczynają wyrastać zielone dachy, pasieki dla pszczół oraz wypełnione nasadzeniami strefy relaksu i aktywności. – Na zachodzie Europy popularność w projektach biurowych zdobywają miejskie farmy, które zachęcają pracowników do wspólnego wysiłku na rzecz firmowego ogródka, co nie odbiega tak dalece od klasycznych praktyk team-buildingowych – zauważa Michał Styś, prezes zarządu OPG Property Professionals. – Należy się spodziewać, że w Polsce trend także znajdzie podatny grunt do rozwoju – dodaje.

Biznesowy ekosystem

Pod tym względem niezwykle ekscytująco przedstawia się projekt nowej przestrzeni wielofunkcyjnej Towarowa 22 w Warszawie. Ponieważ w okolicy ronda Daszyńskiego brakuje terenów zielonych, projektanci zdecydowali się umieścić ją na rozległych, otwartych ogrodach na dachach biur, obiektów handlowych i budynków mieszkalnych wchodzących w skład kompleksu.

Dużym skokiem jakości w przestrzeni publicznej będą też planowane inwestycje na OFF Piotrkowska Center w Łodzi. W miejscu, gdzie niedawno otwarto hotele dla owadów dziko żyjących, powstanie parking wielopoziomowy, którego elewacje niemal w całości pokryje żywa roślinność, a zielony dach będzie miejscem odpoczynku i rekreacji. – "OFF" to kreatywny ekosystem, w którym poszczególne elementy żyją w symbiozie, zarówno na poziomie biznesowym, jak i…. komórkowym. Posiadacze aut elektrycznych znajdą tu stacje do ładowania, zaś ślad węglowy generowany przez gości i pracowników przyjeżdżających samochodami spalinowymi zostanie zniwelowany przez zieleń, która zamieni pyły zawieszone w cenny tlen – dodaje Michał Styś.