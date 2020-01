Jak projektować lotniska? O tym Zbigniew Pszczulny z JSK Architekci podczas 4 Design Days

Funkcjonalność, krótkie i intuicyjnie rozpoznawalne drogi zapewniające wygodę pasażerom. Staramy się tak projektować lotniska, by uprzyjemnić i subiektywnie skrócić pasażerom czas oczekiwania na samolot - mówi Zbigniew Pszczulny, architekt i założyciel JSK Architekci, który będzie prelegentem 4 Design Days 2020 (www.4dd.pl). W trakcie 4DD opowie o tym, jak projektować lotniska przyszłości.

Przy projektowaniu lotnisk nie można rozdzielić funkcjonalności portu lotniczego z wygodą pasażerów. Jednak zdarza się, że funkcjonalność - ze względu na ruch pasażerski - bywa zaburzona przez coraz większy program komercyjny. Jak znaleźć równowagę funkcji?

- Funkcjonalność lotnisk, krótkie i intuicyjnie rozpoznawalne drogi zapewniają wygodę pasażerom. Jednocześnie wiele czasu pasażerowie spędzają na czekaniu. Staramy się projektować lotniska, tak by ten czas oczekiwania uprzyjemnić i subiektywnie skrócić. Dużo przyjemniej jest przecież spędzić czas w restauracji, kawiarni czy w strefie lounge. Albo wykorzystać go na zakupy, pójście do fryzjera lub wystawę. Odbywa się to nie na zasadzie wymuszania takich ruchów, lecz na zasadzie oferty która zapewnia pasażerowi możliwość wyboru. Czas oczekiwania pasażerów w "gate" skraca się świadomie na rzecz przebywania w strefach, które są bardziej atrakcyjne - opowiada Zbigniew Pszczulny, architekt i założyciel JSK Architekci.

#architecturechallenge. Lotniska - to jeden z tematów dyskusji, która odbędzie się w trakcie 4 Design Days w Katowicach. Wybitni architekci: Peter Farmer, dyrektor londyńskiego biura Chapman Taylor, Filippo Innocenti, dyrektor w Zaha Hadid Architcects, a także Zbigniew Pszczulny, założyciel pracowni JSK Architekci, będą rozmawiać o tym, jak projektować lotniska przyszłości i kreować ich otoczenie. Poszukają odpowiedzi na pytania o przyszły kształt Centralnego Portu Komunikacyjnego i na to, czego dziś od lotnisk oczekują inwestorzy, a jakie oczekiwania mają pasażerowie.

V edycja 4 Design Days odbędzie się w dniach 6-9 lutego 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach. To największe w tej części Europy święto architektury, designu i nieruchomości. Nowa edycja 4 Design Days to nowe, aktualne tematy, jeszcze większy rozmach, liczba prelegentów, uczestników i wystawców, konkursy dla młodych projektantów i architektów, ciekawe atrakcje dla zwiedzających oraz liczne wydarzenia towarzyszące.